Francuski glazbenik Astrobal otvara koncert Stereolaba

Francuski glazbenik Astrobal, koji je u veljači izdao svoj treći album “L’uomo e la natura”, otvorit će premijerni koncert legendarnog britansko-francuskog benda Stereolab koji će se održati u subotu, 14. lipnja u zagrebačkoj Tvornici, objavio je organizator Hangtime Agency u srijedu.

Osim što će Stereolab pružiti presjek hitova iz vrlo bogate karijere bit će to prilika za promociju njihovog vrlo hvaljenog albuma “Instant Holograms on Metal Film”. Svjetlo dana ugledao je 23. svibnja i to im je prvi album nakon 15 godina.

Publiku će zagrijati Astrobal (pravim imenom Emmanuel Mario) koji donosi hipnotičan spoj synth-popa, dream popa i elektroničke psihodelije.

Njeguje prepoznatljiv, eteričan zvuk koji spaja retro estetiku s modernom produkcijom. Njegovi solo albumi, poput “L’infini, l’univers et les mondes” i “Australasie”, oduševljavaju slušatelje melankoličnim melodijama, bogatim synth aranžmanima i introspektivnim tekstovima. Astrobal stvara glazbu za kontemplaciju i bijeg – savršen soundtrack za noćnu vožnju ili sanjivo lutanje mislima.

Zvijezde večeri, Stereolab, od svog osnutka 1990. u Londonu, definirali su poseban zvuk koji spaja krautrock, bossa novu, space-age pop i avangardnu elektroniku, sve obogaćeno prepoznatljivim vokalima Sadier i politički angažiranim tekstovima.

Njihovi albumi, poput "Emperor Tomato Ketchup", "Dots and Loops" i "Transient Random-Noise Bursts with Announcements", etablirali su ih kao jedne od najutjecajnijih glazbenika alternativne scene 90-ih godina, a u svojoj karijeri nanizali su ukupno 11 studijskih albuma.





Njihova sposobnost da stvore retro-futurističku atmosferu uz minimalističke ritmove i bogate aranžmane učinila ih je inspiracijom brojnim suvremenim bendovima, uključujući Tame Impalu, Broadcast i Air.

Nakon pauze, bend se 2019. vratio na scenu s reizdanjima svojih kultnih albuma i serijom koncerata, a sada konačno dolaze i pred hrvatsku publiku.



"Premijerni zagrebački koncert u Tvornici kulture bit će prilika da uživo doživite zvučne pejzaže Stereolaba, gdje se analogni sintesajzeri, repetitivni ritmovi i sofisticirani melodijski sklopovi stapaju u zvučnu čaroliju. Ne propustite priliku da budete dio povijesti i svjedočite nastupu jednog od najoriginalnijih bendova posljednjih desetljeća", napisao je organizator u objavi.