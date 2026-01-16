Franka Batelić: Zbog grozne infekcije sam ostala bez glasa

Za vikend sam dobila groznu infekciju gornjih dišnih putova, koja se u ponedjeljak spustila na glasnice. Prvi put u životu ostala sam kompletno bez glasa, objavila je Franka Batelić Ćorluka (33) na Instagramu. Nekoliko sati nakon te rečenice trebala je stati na pozornicu riječkog Hrvatskog narodnoga kazališta Ivana pl. Zajca i odigrati ulogu Anite u mjuziklu 'Priča sa Zapadne strane'. U tom trenutku, kako je priznala, bila je uvjerena da od nastupa neće biti ništa.

- Još jučer sam mislila da nema šanse da uspijem stati na pozornicu večeras, ali Damir Kedžo me spojio s doktorom Blaženkom Marijićem. On i sestre iz KBC-a Rijeka su me spasili! Ne znam kako im dovoljno zahvaliti. Hvala, hvala, hvala i vidimo se i sutra - poručila je Franka na Instagramu uz fotografije iz bolnice na kojima prima inhalaciju.

Foto: Instagram

Nekoliko sati poslije toga bila je nasmijana i spremna za pozornicu.

- Napravili ste čudo - rekla je liječnicima koji su joj pomogli da ipak odigra predstavu. Nakon izvedbe naglasila je kako se odmah vraća strogom odmoru za glasnice i inhalacijama da bi se potpuno oporavila.

Upravo je Damir Kedžo 'pogurnuo' Franku u cijelu priču. Prije mu se povjerila da joj je igranje u 'Priči sa Zapadne strane' jedan od najvećih snova. Kad ju je čuo na audiciji, Kedžo joj je, kako nam je ranije rekla, jasno rekao da mora doći. Bez obzira na sve obaveze koje je tad imala. Premijera mjuzikla 'Priča sa Zapadne strane' u režiji i koreografiji Lea Mujića, a pod dirigentskom palicom maestra Valentina Egela, bila je u lipnju prošle godine u riječkom HNK.

Rijeka: U HNK Ivan Zajc održana je premijera Mjuzikla Priča sa Zapadne strane | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Riječ je o prvoj riječkoj produkciji kultnog mjuzikla neprolazne popularnosti, nastalom prema konceptu Jeromea Robbinsa i odigranom na najvećim pozornicama glazbenoga kazališta s glazbom Leonarda Bernsteina. Inspiriran bezvremenskom Shakespeareovom pričom o 'Romeu i Juliji', mjuzikl mlade zaljubljenike Tonyja i Mariju smješta u njujorški Upper West Side ‘50-ih godina...