Franka se našalila: Ovo vam je jedna obična noć trudne žene...

Sinoć se pjevalo i slavilo u Areni ✨🎉❤️ pa da, sasvim običan petak jedne trudnice... 🤓 Ekipa zaslužna za ovaj glam look : @jtudorbevanda @kriedesign @martin_posavec @salonfranic @aoma_makeup_academy ❤️✨💫 #xxporschecroatia #porschecroatia #20yearsofexcellence

A post shared by F R A N K A (@frankaofficial_) on Oct 5, 2019 at 3:35am PDT