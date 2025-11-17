Frcale emocije na spojevima: Neke dame bi odustale, a druge žele farmera samo za sebe

U novoj epizodu showa Ljubav je na selu došlo je vrijeme da farmeri još malo bolje upoznaju svoje dame prije nego što ih povedu na imanja., stoga su razgovarali jedan na jedan.

Prvi je na redu bio Robert, a preko puta njega sjela je zlatna djevojka Ankica, koja mu je zamjerala što je toliko povučen. Ipak, priznala je da bi mu dala priliku ako bi pokazao svoje osjećaje: „Probala bih, volim izazove! Možda je zbunjen kad me vidi.“

Božica je stigla sljedeća, a Robert je priznao da je s njom imao najmanje interakcije. „Moraš se malo više otvoriti za jednog muškarca“, poručila mu je, željna pažnje i interesa.

Samouvjerena Riva sjela je pored njega, i još mu jednom na nos nabila činjenicu da su se na posljednjem tulumu Ankica i on distancirali od ostalih. „Uvijek želi biti u centru pažnje, kao da se svijet okreće oko nje“, smatrao je.

„Nisi grd, ja sam te zavoljela. Simpatičan si mi i zato sam te odabrala“, priznala mu je iskreno Suzana, dodavši kako i dalje pamti kad ju je na prvom spoju poljubio skoro pa u usta, što je Robert oštro zanijekao.

„E to je laž! Neka ona laže, ja laž najviše mrzim“, poručio je oštro, „Ne bih je za sada poljubio i davao nekome lažne nade.“

Josipu E. na spoj je prvo stigla Radmila koju je već ljubio i priznao da mu se sviđa, a ona je tražila da još više pažnje posveti samo njoj. „Želim osobu s kojom ću provesti život“, poručila mu je.

„Ne mogu nakon tako kratkog vremena osjećati ništa drugo nego strast“, branio se.

Simpatična Jelica stigla je iduća i kazala mu kako ne vidi neku budućnost s njim. Josip je priznao da ipak neće od nje još odustati.

„Ja sam te pročitala, voliš flertati. To mi smeta“, Sanja mu je zamjerila, a njegove komplimente je uzela s rezervom, „Ništa me nije fasciniralo.“

Slađana ga je i dalje intrigirala, a Kanađanka Dottie ponovno ga je razoružala osmijehom i pozitivom: „Kad se približiš, osjećam se vruće.“

Josip Đ. prvo je ugostio osebujnu Ljiljanu koja mu je odmah priznala da je spremna za novu vezu: „Nikad nisam bila otvorenija! Očekujem veliku i pravu ljubav. Ja sam osoba koja ne može živjeti bez ljubavi“.

Valentina je jedva dočekala malo vremena nasamo sa svojim farmerom, no malo ju je razočarao stavom da od žene očekuje da je prvenstveno domaćica. Josip je Danku ispitao sve o bivšim vezama i ljubavima i poručio joj da bi volio da pokaže malo više inicijative kad je pored njega.

Šećer na kraju bila je bila je Ksenija, a kemija je bila očita. „Imam osjećaj kao da ga znam pola života", priznala je.

„Između nas postoji neki magnet, prvi put sam se susreo s tako nečim“, Josip je zaključio.

Najiskusniji farmer Željko bio je idući na redu, a prva mu je stigla Kata, koja više nije imala vremena za čekanje i smatrala je da nije dobila svoju šansu. Također, naljutila ga je izjavom da, ako bi bili skupa, ne bi pristala upoznati njegovu obitelj.

Sara je poručila Željku da ga svakako želi još bolje upoznati, a njezine konkurentice su smatrale da mu se previše ulizuje. Farmer je priznao da mu zlatna dama Ana najviše odgovara što se interesa tiče. Đurđa je, pak, bila posve otvorena: „Nemam u tebe previše povjerenja, ali mogu ti biti prijatelj!“

Tomislav je posljednji priveo svoje dame na ispitivanje, no sramežljivost je ponovno došla do izražaja pa je tražio riječi. Zaključio je da su Lea i on previše različiti, a Miljana mu je još uvijek bila misteriozna: „To je valjda njezin način zavođenja.“

Priznao je da se u društvu osebujne Iris sve više opušta, ali svoju je najveću pažnju ipak pridao Petri koja mu se najviše sviđa.

Nakon spojeva stiglo je vrijeme za još malo zajedničkog druženja. Josip Đ. nije se odvajao od svoje Ksenije, Tomislav je Miljani posvetio pjesmu, a šarmer Josip E. iskoristio je priliku da porazgovara s mnogim damama.

Radmila ga je pred svima prozvala jer je nije pozvao na ples, a on je sve rekao izrazom lica: „Došla je i napala me. Nije mi bilo ugodno ispred drugih.“

Jesu li se nakon novog druženja rodili neki novi osjećaji, a tko se udaljio, pokazat će nova epizoda sutra od 21.25 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

