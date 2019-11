Freddie majci nikad nije rekao da ima AIDS, ali ona je znala

Prije nekoliko dana fanovi grupe Queen obilježili su punih 28 godina otkako je preminuo legendarni glazbenik i frontmen grupe Queen, Freddie Mercury. Umro je od posljedica teške upale pluća u 46. godini života, a za sobom je ostavio stihove i glazbu koja će potrajati vječno. Više od dva desetljeća nakon što je pjevač preminuo, njegova majka Jer Bulsara u jednom od intervjua je ispričala kako joj sin nikad nije priznao da boluje od AIDS-a, kao što majci nije govorio ništa ni o svom homoseksualnom životu.

- Znala sam da je loše, nije mi ništa trebao govoriti. Freddie me želio me zaštititi i o takvim stvarima nikad nismo raspravljali. Danas je lakše otvoreno govoriti o seksualnosti, u to vrijeme odlučili smo respektirati njegov izbor i ne baviti se time privatno - pojasnila je prije nekoliko godina Bulsara.

Freddiejeve majka i sama je preminula prije tri godine, a u jednom od posljednjih javnih istupa ispričala je kako su popularnog pjevača svi obožavali, ali nitko kao njegova majka. Umrla je u studenome, kao i Freddie pa se posljednjih dana ponovno moglo pročitati nepoznate ili manje poznate detalje o životu Freddieja Mercuryja i bliskih mu ljudi.

Bio je poznat po tome što je prkosio svim standardima i stereotipima, bez obzira na to što će o njemu misliti, a Freddieja će svi zauvijek pamtiti po njegovoj nevjerojatnoj energiji kojom je utjecao na svijet glazbe. Lanjski kino hit 'Bohemian Rhapsody' podijelio je kritiku, ali za ulogu Mercuryja Oscara za najboljeg glavnog glumca zaradio je Rami Malek (38). Film govori o njegovim glazbenim počecima, ljubavnoj vezi s Mary Austin (68), jedinom ženom koju je volio te njegovom homoseksualnom iskustvu zbog kojih je u životu često bio neshvaćen. Iako se do smrti 1991. deklarirao kao homoseksualac, imao je poseban odnos s Mary do kraja života. Upravo njoj je ostavio većinu svoje ušteđevine, kuću te sve glazbene nagrade. Osim toga, oporukom ju je obvezao da se pobrine za njegov pepeo i nikada javno ne kaže gdje ga je sakrila.

Njegov dugogodišnji partner Jim Hutton preminuo je 2010., a za britanski show 'The Big Breakfast' tri godine nakon Freddiejeve smrti govorio je o njihovom odnosu. U intervjuu je Hutton emotivno pričao o njihovoj ljubavi te teškoj borbi glazbenika s AIDS-om, koju je godinama vješto skrivao, a rekao je i to da je Freddie izvan pozornice bio potpuno drugačija osoba. Nije se volio isticati, bio je samozatajan i najviše je uživao biti kod kuće. Kako je rekao u intervjuu, njihova romansa nije bila ljubav na prvi pogled, a Hutton ga je na početku smatrao previše 'umišljenim'. Kasnije su se ipak zbližili te ostali zajedno sve do Freddiejeve smrti.

- Volio je svoje mačke. Ležali bismo na kauču, Freddie bi mi masirao noge i ispitivao me kako mi je prošao dan - rekao je Hutton jednom prilikom za Times.

Neke pojedinosti i pikanterije o Mercuryjevom životu postale su poznate tek nedavno, a jedna od njih je i ta da je jednom ludo partijao s princezom Dianom. U biografiji glumice Cleo Rocos (57) stoji kako joj je pomogao da se preruši u muškarca i krišom uđe u gay bar. To je bilo u vrijeme kad se brak između Diane i princa Charlesa već polako bližio kraju, a ona se osjećala 'zatočeno'. Srećom, tu je bio Freddie.

