Frizer osebujnog stila kuhat će u 'Večeri za 5': Osude okoline su me poticale da postanem jači

Televizijski klasik 'Večera za 5' idući tjedan gledatelje vodi u Županji i okolici, au Bošnjacima će kuhati svestrani frizer Goran . Njegova priča dokaz je da autentičnost, strast i upornost uvijek pronađu put do srca ljudi - bilo kroz frizuru, tanjur ili način na koji živimo svoj život.

- Moja se ljubav prema kuhanju rodila iz silnih prilika života u Zagrebu. Prvo jelo koje sam kuhao, sjećam se i dan danas, bio je bolonjez. Malo po malo shvatio sam da mi kuhanje ide pa sam počeo eksperimentirati iu konačnici spojio svoju ljubav prema kuhanju s ljubavlju prema dekoriranju. Posebnu pažnju posvećujem dekoraciji tanjura jer kod mene sve mora biti i oku ugodno - kaže Goran te priznaje kako za obitelj i prijatelje ipak najčešće priprema klasični roštilj ili peku na svom vikendici.

Kako sam više ljubitelj slatkog s vremenom je počeo raditi i torte i ostale slastice, na veliko veselje svojih bližnjih. Osjećaj za estetiku Goran prenosi iu druge aspekte života - od stvaranja cvjetnih aranžmana do uređenja interijera. Kuhinju je tako sam renovirao, a njegov idući projekt je preuređenje vikendice smješten na prekrasnoj lokaciji u prirodi.

- Radove uglavnom obavljam sam. Kad se sve obveze zbroje, uz uređivanje noktiju, kuhanje i dekorativne projekte, vremena za hobije i nema previše - ali obožavam rolanje, vožnju biciklom i strastveni sam kolekcionar čaša - kaže Goran.

Tijekom godine kupio je bogatu kolekciju raznih setova, među kojima posebno mjesto zauzimaju ručno rađene čaše od samoborskog kristala.

- Nikad mi nisu bili jasni ljudi kojima kristalne čaše stoje u vitrini kao ukras. Moj najvrjedniji set koristim za piće - jer čaša mora služiti svrsi, a ne skupljati prašinu.

Specifičan stil oduvijek je bio njegov zaštitni znak. Duga kosa i dugi nokti postali su dio njegove osobnosti: 'Sve je krenulo spontano, još 2013. godine kada sam pustio kosu. Kako sam po struci frizer, nokti su došli prirodno - najprije neprimjetno, a kasnije su znali biti i jako dugi. I s dugim noktima se sve može raditi - od svakodnevnih zadataka do građevinskih radova.'

Iako je nerijetko bio na osudi zbog izgleda i životnog stila, Goran je ostao vjeran sebi: 'Uvijek sam bio svoj i nikad nisam dao da me gaze. Čak su me osude poticale da rastem i postanem još jača i samostalnija osoba. Danas sam siguran u sebe, zadovoljan tko sam i što živim - bez obzira na poglede, osude ili uvrede. Zato svima poručujem: ljudi, živite svoj život!'

Goran će svoje kulinarske vještine pokazati već idući tjedan, u novim epizodama 'Večere za 5' - od ponedjeljka do petka od 18 sati na RTL-u! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji!