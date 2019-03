Frontmen grupe Prodigy Keith Flint umro u 50. godini života

Zvijezda poznate grupe 'Prodigy', Keith Flint umro je u 50. godini, prenosi The Sun. Britanski pjevač umro je u ponedjeljak u svojem domu u Essexu, a uzrok smrti još uvijek nije poznat. Policija je zaprimila poziv u ranim jutarnjim satima.

Foto: PIxsell

- Nažalost, 49-godišnjak proglašen je mrtvim na mjestu. Čini se kako je riječ o prirodnoj smrti, no tijelo je poslano na obdukciju - izjavila je britanska policija.

Britanski glazbeni sastav karakterističnog elektroničkog zvuka osnovan je 1990. godine. Izdali su četiri albuma, dvije kompilacije i 19 singlova, a neki od njihovih najboljih uradaka su 'Breathe', 'Out of Space', 'Smack My Bitch Up' i 'Voodoo People'. Grupa je poznata po nastupima uživo. Grupa je posebno poznata po nastupima uživo, a nekoliko puta nastupali su u Hrvatskoj.

Foto: PR fotografije

Prvi koncert održali su 2005. godine u Domu sportova, tri godine poslije opet su gostovali u Zagrebu, a 2016. i 2017. nastupali su u Umagu na 'Exit festivalu'.