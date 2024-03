Frontmen Detoura uoči nastupa na 'Ponosu Hrvatske': 'Glazba je isto jedan oblik humanosti'

Nagrada 'Ponos Hrvatske' 30. ožujka dodjeljuje se 19. put. Ovogodišnji voditelji svečane dodjele su Zlata Mück Sušec i Duško Ćurlić, a u sklopu dodjele nastupa glazbeni sastav Detour. Tom prilikom porazgovarali smo s frontmenom grupe Nenadom Borgudanom koji nam je otkrio više o nastupu.

Foto: PROMO

- Jako se veselimo nastupu i što time dajemo svoj doprinos ovoj značajnoj dodjeli - započinje Borgudan koji će s preostalim članovima Detoura na dodjeli izvesti tri pjesme. Osim njega, u Detouru još su pjevačice Ivana Giova Radan i Laure John, bubnjar Edi Grubišić Cipal, klavijaturist Vibor Čerič i gitarist Marino Vinja.

S obzirom na to da često sviraju, posebne pripreme im nisu potrebne. Ipak, kaže kako možda ‘padne’ koja proba ako im se pridruže njihovi prijatelji puhaći s kojima povremeno nastupaju.

A budući da je fokus 'Ponosa Hrvatske' na dobrim djelima, pitali smo glazbenika što je za njega dobro djelo.

- Definicija bi bila akcija koju poduzimaš da bi pomogao nekome, bez motiva za bilo kakvim vidom nagrade. To je davanje sebe i od sebe, tako da je to najhumaniji vid djelovanja i najveći dar koji čovjek može dati drugom čovjeku - govori on.

Iako smatra da je nezahvalno pričati o svojim dobrim djelima, kaže da pokušava da sve što radi ne bude nikome na štetu.

- Često su to ‘mala’ dobra djela, svakodnevna… trudim se da ih je što više - priča nam Borgudan.

Foto: PROMO

Osim što je glazba za njega strast i potreba, isto tako je, kako kaže, humana.

- Glazba je davanje drugima od sebe i zato je humana, usto glazba je čest alat i pokretač raznih humanitarnih akcija, pomaže i tješi u teškim situacijama, rekao bih da je glazba jednako humanost - kaže glazbenik.

Glazba je za njega kreativno ostvarenje, zabava i psihoterapija. Smatra kako glazba ispunjava život, prati nas u svakodnevici te sretnim i tužnim trenucima.

- Meni osobno kao i svakome glazba je skladan skup tonova, složenih u skladnu ritmičku cjelinu, pojačan eventualno pjevanjem određenih više ili manje smislenih rečenica, misli, koji ispunjava život, prati nas u svakodnevici, kao i u najsretnijim i najtužnijim trenucima, a ponekad i objasni neke stvari. Po njoj pamtim događaje i periode života. Uz taj kolektivni doživljaj glazbe, meni kao autoru glazba predstavlja i identitet, svakodnevni 'posao', kreativno ostvarenje, zabavu, psihoterapiju… - priča frontmen.

Da svijet bude bolje mjesto, kaže, potrebno je više humanosti, društvene svijesti i ljubavi.

- Ako želimo promjenu na bolje, potrebno je mijenjati postojeće društvene odnose, modele, kroz zakone i provedbe pametnih i dobronamjernih ljudi, ali nažalost, oduvijek je malo takvih na poziciji financijske, političke i društvene moći. Dakle potrebne su bolje namjere, manje sebičnosti, ideologije, nacionalizma, religije, svega onoga što nas razdvaja, odnosno više humanosti, društvene svijesti, ljubavi i međusobnog razumijevanja - zaključuje Borgudan.

Priče o našim dobitnicima pratite u novinama i na našem portalu te u emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska' na HRT-u koji je partner ovog projekta. Ne propustite ni svečanu dodjelu 30. ožujka na Drugom programu HRT-a, u 16 sati. Ponosni pokrovitelji projekta su PEVEX, ERSTE, INA, OTP, HEP, JANAF, Hrvatska pošta, Fina, KONČAR, Studenac i HŽ Infrastruktura.