Gal Gadot udružila se za novi film s Dwayneom Johnsonom

Glumica koja nam je prošle godine u filmu 'Wonder Woman' pokazala koliko dobro se snalazi u akcijskim filmovima, Gal Gadot, uskoro će se naći u još jednom akcijskom filmu. No ovaj put neće biti bez podrške već će joj najveća filmska i akcijska zvijezda priskočiti u pomoć. U pitanju je, jasno, Dwayne 'The Rock' Johnson.

Dwayne Johnson se pridružuje mladoj Izraelki za film 'Red Notice'. Rawson Marshall Thurber, koji je s Johnsonom radio na filmovima 'Tajna služba' te 'Skyscraper' režira film, sa studijom Universal Pictures na čelu projekta.

Foto: Twitter/Screenshot

No već sada, kad su Gadot, Johnson i Thurber u igri, je upitno koliko će film biti profitabilan. Thurber se još uvijek nije pokazao hit redateljem, iako je njegov prethodni film, 'Tajna služba' vratio svoj četverostruki proračun. A dok Gal Gadot i The Rock svakako jesu profitabilni, ovaj put su samo za njihove troškove producenti morali isplatiti 30 milijuna dolara.

U filmu Gadot glumi osobu povezano sa svijetom glume, dok Johnsonova uloga nije otkrivena. Ubrzo bi im se trebao pridružiti i treći glumac, a daljnjih detalja o filmu zasad nema.

Tema: FILM