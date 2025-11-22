Obavijesti

ŽIVOT NAKON BALENTA

Gazdina kći otkrila u kakvom je odnosu s bivšim suprugom

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Boris Scitar/HISTORY I/C

Iva Todorić o ljubavi danas kaže da traži samo lakoću i smijeh, a najveću podršku i dalje pronalazi u svojoj velikoj obitelji

Poštujemo se i imamo korektan odnos, i to mi je najvažnije - da između nas vlada mir i poštovanje. Na kraju dana, uvijek smo roditelji svoje djece, i to je ono što nas povezuje, rekla je Iva Todorić za Story o odnosu s Hrvojem Balentom, od kojeg se razvela 2019. i ima troje djece - Taru, Ivana i Antu

21.4.2001. Vjen?anje Ive Todori? i Hrvoja Balenta
Foto: Boris Scitar/HISTORY I/C

Na ljubav danas gleda opušteno. Važno joj je da joj je s nekim ljepše nego kad je sama sa sobom, da je odnos lagan, opušten i pun smijeha. Prava ljubav, kaže, dolazi tek kad si sam sa sobom dobro i kad ne tražiš nekoga da te spasi, nego da s tobom dijeli život.

- Volim osjećaj lakoće - kad se s nekim možeš smijati, biti svoj i osjećati se sigurno. Kad se dvoje ljudi prepozna na istoj frekvenciji, sve se drugo samo posloži - dodala je Iva.

Obitelj joj je, kaže, uvijek na prvom mjestu.

 - Ona je moje sidro. I dalje svi zajedno živimo. Moja je obitelj velika i složna: moji roditelji, djed koji ima 99 godina, braća, nećaci, šogorice... Često smo svi zajedno, a posebno me vesele moje male nećakinje koje su mi izvor najveće radosti. S braćom sam bliža nego ikada - tu sam za njih koliko god mogu, kao i oni za mene. U tom zajedništvu pronalazim mir, snagu i smisao - priznala je Gazdina kći.

Foto: Instagram/

Ne skriva da su posljednjih godina prolazili kroz vrlo teške situacije, uz veliku medijsku pažnju i pritisak. 

- Nije bilo lako, ali svaka faza u životu nosi svoju lekciju. Mene su ti trenuci naučili kako da ostanem mirna i kako da ne gubim fokus na ono što je stvarno važno - na obitelj, djecu i unutarnji mir. Meditacija, priroda i moj svakodnevni ritam zahvalnosti puno su mi pomogli. Naučila sam da ne možeš kontrolirati okolnosti, ali možeš svoj način na koji ih doživljavaš. Kad to shvatiš, sve postane lakše - ispričala je Iva.

Kad danas pogleda unatrag, iz svake situacije izvukla je poruku. 

- Sve što mi se dogodilo, i lijepo i teško, naučilo me da vjerujem životu. Ništa ne dolazi bez razloga i svaka situacija ima svoju poruku. Naučila sam da se ne borim s onim što ne mogu promijeniti, nego da iz toga izvučem najbolje i nastavim dalje - zaključila je Iva Todorić.

Foto: Privatni album

