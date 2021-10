Jedna od zanimljivijih natjecateljica treće sezone Big Brothera bila je Tanja Matić Jovanović koja je ostala zapamćena kao 19-godišnjakinja, puna pozitivne energije i smisla za humor. Za Story.hr je otkrila koliko joj se život promijenio od Big Brothera.

Gledatelji je se sjećaju kao 19-godišnje djevojke iz Dubrovnika koja se 2006. u Big Brother kući spavala s Antom i često valjala 'bisere', ali i djevojku punu pozitivne energije i smisla za humor. Tri godine kasnije prijavila se i u reality show Farma otkuda je otišla u suzama, razočarana tim načinom života.

Nakon showa, ona je postala majka i influencerica, a bavi se i YouTubeom. Na žalost, izgubila je majku i oca koji su joj bili velika podrška tijekom emisije, ali se kasnije zaljubila i dobila sina.

- Na žalost, preminula mi je majka, a onda godinu dana iza i otac. Nakon svega toga upoznala sam ljubav svog života, mog Tonyja s kojim sam dobila predivnog dječaka Maura, koji će ubrzo napuniti 8 godina. Preselila sam se u Njemačku, Düsseldorf i moja adresa je sad ovdje. Sve u svemu, živim jedan jako lijep i normalan život. Zahvalna sam dragom Bogu na tome - ispričala je bivša natjecateljica.

- Ono čega se uvijek sjetim jest pismo podrške od moje pokojne majke da ostanem što jesam, neiskvarena i svoja! To će mi zauvijek ostati u sjećanju kao i snimanje pjesme za Božić - prisjetila se Tanja.

U showu je, osim zabave, dobila i 15 godina dugo prijateljstvo s pobjednikom Danijelom Rimanićem s kojim se i dalje često čuje i nasmije. Kaže kako sada ne bi ulazila u druge realityje, ali da možda prihvati ponudu nekada tijekom života.

- Znate kako ja se vodim onim uzrečicama: 'Nikad ne reci nikad' i 'nikad ne reci uvijek'. Jer uistinu ne znamo kamo će nas život odvesti. Iz ovog pogleda sada ne bih ušla jer nema uistinu potrebe, međutim, nikad ne reci nikad.

Iako kaže da je moguće da će jednom ući u neki reality, otvoreno ih je i oštro kritizirala.

- Tadašnji realityji i sadašnji se nikako ne mogu usporediti. U naše vrijeme prije 15 godina nije bilo psovanja u showu, nije bilo prijetnji, nije bilo udaranja ni lomljenja stvari. Nekako smo se svi slagali, a i oni s kim ne bismo bili dobri, rekli bismo pričom i udaljili se na jednu zdravu distancu. Neću reći da nisam pogledala prvu 'Zadrugu', tu i tamo na YouTubeu. Meni je to Sodoma i Gomora, psovati nekom roditelje, bili oni živi ili ne je ispod svakog nivoa. Udarati se, gađati se, meni je to prestrašno. Ostaviti javno ženu ili muža, nemam uistinu više riječi što se prezentira današnjoj omladini. Da je to kao pod 'normalno', iskreno taj show je meni žalost - rekla je iskrena Tanja.