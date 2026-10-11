Gdje je danas originalna Carrie?

Krvava maturalna večer i povučena tinejdžerica s telekinetičkim moćima već su desetljećima dio horor povijesti. Sada se Carrie White vratila na ekrane u obliku televizijske serije, donoseći modernu adaptaciju poznate priče. Dok nova generacija upoznaje srednjoškolku iz noćnih mora, idealna je prilika da se prisjetimo originalnog filma iz 1976. godine i glumice koja je ovu ulogu učinila besmrtnom.

Nova adaptacija horor klasika

Serija temeljena na kultnom romanu Stephena Kinga premijerno je prikazana 7. listopada na streaming servisu Prime Video. Kreator Mike Flanagan donosi nam osam epizoda koje prate zlostavljanu tinejdžericu, ali ovaj put priča dobiva potpuno novu kulisu. Uz strogu majku i nemilosrdne vršnjake, nasilje se sada širi putem mobitela i društvenih mreža.

Producenti su razmatrali više od tisuću glumica za glavnu ulogu prije nego što su odabrali Summer H. Howell. Njezinu majku glumi Samantha Sloyan, a serija istražuje kako se Carrie snalazi u javnoj srednjoj školi nakon očeve smrti. Flanagan je režirao prve četiri epizode, dok je Stephen King uključen kao izvršni producent.

Foto: IMDB

Dok nova verzija pokušava osvojiti današnju publiku, mnogi se s nostalgijom sjećaju prve filmske adaptacije. Redatelj Brian De Palma stvorio je 1976. godine pravo remek djelo horor žanra. Taj je film s budžetom od samo 1,8 milijuna dolara ostvario nevjerojatan uspjeh i zaradio preko trideset milijuna dolara na kino blagajnama.

Zanimljivosti sa snimanja originalne Carrie

Ulogu Carrie White maestralno je odigrala Sissy Spacek, iako isprva uopće nije bila u planu za taj projekt. Redatelj je silno želio Amy Irving za glavnu ulogu, sve dok ga Sissyn suprug Jack Fisk nije nagovorio da joj pruži priliku. Na audiciju je došla u staroj mornarskoj haljini i s vazelinom u kosi, čime je odmah osvojila redatelja.

Foto: CAP/NFS

Kako bi se što bolje pripremila za ulogu zlostavljane djevojke, glumica se potpuno izolirala od ostatka ekipe na setu. Proučavala je ilustriranu Bibliju i govor tijela ljudi koji su kamenovani zbog svojih grijeha. Njezina posvećenost bila je tolika da je, prema vlastitoj želji, provela tri dana spavajući u odjeći natopljenoj lažnom krvlju kako bi osigurala kontinuitet u scenama.

Zloglasna scena maturalne večeri, u kojoj Carrie biva zalivena svinjskom krvlju, snimala se više od dva tjedna i zahtijevala je trideset i pet pokušaja. Sissy je inzistirala da sama odradi većinu opasnih scena, uključujući i onu na samom kraju filma. Redatelj ju je pokušao odgovoriti od ideje da je doslovno zakopaju u zemlju kako bi njezina ruka izronila iz groba.

​- Brian, ja to moram napraviti - izjavila je tada odlučna Sissy Spacek.

Foto: CAP/NFS

Film je na kraju objema glavnim glumicama, Sissy Spacek i Piper Laurie, donio nominacije za nagradu Oscar. To je bio ogroman podvig jer horor filmovi rijetko dobivaju takvo priznanje struke. Spacek je kasnije izgradila bogatu karijeru, a Oscara je osvojila nekoliko godina poslije za ulogu u filmu Rudarova kći.

Gdje je danas kultna glumica

Iako su prošla desetljeća od izlaska filma Carrie, Sissy Spacek (76) i dalje je vrlo aktivna u Hollywoodu. Gledatelji su je nedavno mogli vidjeti u drami Die My Love, gdje glumi uz Jennifer Lawrence i Roberta Pattinsona. Unatoč stalnim ponudama za posao, danas uživa u mirnijem tempu i pomno bira projekte u kojima će sudjelovati.

Foto: Profimedia

Još osamdesetih godina svjetla Hollywooda zamijenila je mirnim životom na farmi u Virginiji. Tamo se preselila sa suprugom Jackom Fiskom, s kojim je nedavno proslavila pedesetu godišnjicu braka. Odgojili su dvije kćeri, Schuyler i Madison, a danas najviše vremena provode u društvu svojih malih unuka.

Glumica često ističe kako je iznimno zahvalna na svom zdravlju, obitelji i malim životnim radostima. U slobodno vrijeme prakticira šetnje zahvalnosti s prijateljicama, uživa u vrtlarenju i jutarnjim kavama na trijemu.

The Old Man and The Gun Photocall - 2018 Toronto International Film Festival | Foto: Sharon Latham/Press Association/PIXSELL/AFP

*uz korištenje AI-ja

