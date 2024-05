Gdje je puklo između Jennifer Lopez i Bena Afflecka? 'Sve je to krenulo još prije par mjeseci...'

Cijeli svijet bruji o navodnom razvodu Jennifer Lopez i Bena Afflecka. Ovih dana je izvor blizak paru otkrio stranim medijima da se razvode te da se popularni glumac već odselio iz zajedničke kuće. Izvor je dodao i kako 'ovoga puta Bena ne treba kriviti'. Za strane medije progovorilo je još par izvora koji su objasnili gdje je to točno puklo u naizgled skladnoj vezi.

- Imaju probleme u braku - rekao je jedan za US Weekly i napomenuo kako ti problemi traju već mjesecima, navodi Page Six.

- Sve je počelo prije par mjeseci, kada se Jennifer krenula pripremati za turneju - ističe. Pjevačica je, kaže, vrlo fokusirana na svoj posao, a već bi idućeg mjeseca trebala započeti svoju turneju u Orlandu.

- Njih dvoje su na dva različita mjesta u životu - zaključuje izvor.

Pjevačicu su nedavno vidjeli i kako kupuje kuću u Los Angelesu, no navodno se neće tamo preseliti, već je samo tražila priliku za investiciju. No, drugi izvori kažu da se Ben već odselio, živi na drugoj adresi sada.

Ipak, ima i onih koji tvrde da Jennifer i Ben nisu zapravo pokrenuli rastavu. Teško im je, tvrde izvori, ali spremni su raditi na tome i odlučili su se na bračno savjetovanje.

- Ben vjeruje da će im to pomoći, spreman je prepustiti se, iako mu je sve to jako ponižavajuće - rekao je izvor za InTouch.

I sama pjevačica je očito htjela dati do znanja javnosti da je sve u redu pa su je, usred glasina o razvodu, snimili ispred plesnog studija u Los Angelesu, a pažnju je privukla njezina ruka na kojoj je i dalje bio vjenčani prsten.