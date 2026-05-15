Gdje je zapelo? Napokon su se oglasili oko izbora novog 007

Nakon što se Daniel Craig oprostio od kultne uloge najpoznatijeg britanskog tajnog agenta, potraga za njegovim nasljednikom i službeno je započela. Produkcijska kuća Amazon MGM Studios potvrdila je da je proces odabira nove zvijezde u tijeku, no ova vijest dolazi u trenutku velikih promjena koje su neke obožavatelje zabrinule za budućnost franšize.

Službena potvrda i reakcije obožavatelja

Filmska produkcijska kuća koja stoji iza Jamesa Bonda objavila je važne novosti o potrazi za novom zvijezdom. Otkako se Daniel Craig oprostio od uloge, nagađanja o tome tko bi ga mogao zamijeniti u nadolazećem filmu ne prestaju. Sada je Amazon MGM Studios dao najnovije informacije koje su podijelile obožavatelje zbog dugog čekanja. Iz tvrtke su poručili da je proces odabira sljedeće zvijezde koja će glumiti legendarnog lika sada u tijeku, dodajući da obožavatelji mogu očekivati još novosti vrlo brzo jer su nevjerojatno uzbuđeni vidjeti što slijedi.

Na svojim društvenim mrežama, Amazon MGM Studio je u četvrtak objavio: "Potraga za sljedećim Jamesom Bondom je u tijeku. Iako ne planiramo komentirati specifične detalje tijekom procesa castinga, uzbuđeni smo što ćemo podijeliti više vijesti s obožavateljima agenta 007 čim za to dođe vrijeme."

Neki obožavatelji franšize bili su oduševljeni što napokon postoji znak da bi novi film mogao biti na putu, no drugi su bili nezadovoljni što toliko dugo traje zamjena Daniela Craiga. Jedan korisnik je sarkastično napisao: "'Potraga je u tijeku' zapravo znači 'Molim vas, prestanite pitati, utapamo se u prijavama'. Sretno svim lijepim ljudima u utrci!" Drugi se našalio: "Ako ne izgleda opasno i emocionalno nedostupno, ne želim ga."

Kraj jedne ere

Osim potrage za glumcem, u pozadini se odvijaju mnogo veće promjene. Amazon MGM Studios preuzeo je kreativnu kontrolu nad franšizom, ulogu koju je desetljećima držala obitelj Broccoli i njihova tvrtka Eon Productions. Dugogodišnji producenti Michael G. Wilson i Barbara Broccoli povukli su se s vodećih kreativnih pozicija, iako ostaju suvlasnici franšize. Ova tranzicija slijedi nakon što je Amazon 2022. godine kupio MGM.

Ova vijest izazvala je zabrinutost kod dijela obožavatelja koji strahuju da bi franšiza mogla biti "MCU-ificirana", što bi dovelo do poplave spin-off filmova i serija te razvodnjavanja statusa Jamesa Bonda kao velikog filmskog događaja.

Unatoč zabrinutosti, produkcijski tim koji se okuplja ulijeva povjerenje. Potvrđeno je da će novi film režirati Denis Villeneuve, cijenjeni redatelj poznat po hitovima poput franšize "Dina" i "Blade Runner 2049". Scenarij potpisuje Steven Knight, tvorac popularne serije "Peaky Blinders". Za odabir glumaca zadužena je Nina Gold, koja je radila na blockbusterima kao što su "Igra prijestolja" i "Kruna". Snimanje bi trebalo započeti krajem 2026. ili početkom 2027. godine, s potencijalnim datumom izlaska filma tijekom 2028. godine.

Tko bi mogao biti novi agent 007?

Iako službenih informacija o kandidatima još nema, glasine ne prestaju. Prošli tjedan, voditeljica podcasta "The Rest is Entertainment" Marina Hyde izjavila je da joj je "određen broj ljudi" rekao da je Jacob Elordi trenutni favorit za posao.

Ako dobije ulogu, postao bi drugi Australac u ulozi Bonda nakon Georgea Lazenbyja, čiji je posljednji film bio "U službi Njezinog Veličanstva" iz 1969. godine.

*uz korištenje AI-ja

