ZABAVNO-NOSTALGIČNO

Gdje su nestale stare birtije? Nova HRT-ova serija otkriva kako se nekad zabavljalo

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: HRT

Šaka suza i vreća zanimljivosti očekuje vas u novoj seriji nastaloj prema ideji Roberta Knjaza, a u režiji i izvedbi Dubravke Turić

Admiral

Hrvatska radiotelevizija (HRT) u ponedjeljak, 20. travnja na Prvome programu Hrvatske televizije (HRT – HTV1) s početkom u 20:15 sati prikazuje zabavno-nostalgičnu seriju 'Gdje je nestalo? Ili nije?'

Šaka suza i vreća zanimljivosti očekuje vas u novoj zabavno-nostalgičnoj seriji nastaloj prema ideji Roberta Knjaza, a u režiji i izvedbi Dubravke Turić. Propitkujemo gdje je nestalo je li nestalo sve ono što je zreliju generaciju nekada veselilo, zabavljalo i oblikovalo.

Foto: HRT

U šest epizoda obrađujemo šest vintage tema: galebarenje, plesnjake, birtije stajaćice, klupice, retro modu i šatrovački govor. Istražujemo njeguju li i mladi ista kultna mjesta i životne navike koje su obilježile ne tako davna vremena, ili su ta mjesta i navike zauvijek nestale.

Foto: HRT

Otkrit ćete kako je drevna vještina galebarenja digla dalmatinski turizam i kakav su društveni utjecaj imali plesnjaci. Saznat ćete sve o klupicama, magnetima društvenoga života, i o modnim hitovima poput fudbalerke i špricanih traperica. Vodimo vas u malu školu šatre i otkrivamo pikanterije o tetama u borosanama, legendarnim čuvaricama šanka.

Foto: HRT

Govoreći o svom tom izgubljenom blagu, svaka nam epizoda u sjećanje priziva drukčija vremena i životne okolnosti te svjedoči o zimzelenoj ljudskoj domišljatosti i druželjubivosti. Emisija za sve retroljupce i nostalgičare, svjedoke prošlih vremena i one koji će im tek svjedočiti na HTV 1, sa suzom u oku.

U prvoj epizodi naziva 'Birtija' pričamo o birtijama u kojima se razbuđivalo, družilo, čak i išlo 'pričestiti'. U njima su plaće i mudrolije ostavljali radnici, profesori i umjetnička elita. Donosimo vam kako su i kada nastale birtije stajaćice te zašto su se danas prorijedile.

Saznajte kako su izgledale i koji su se 'kompletići' najčešće naručivali. Donosimo vam pikanterije o zagrebačkom bermudskom trokutu i splitskoj Gagi te o legendarnim tetama, brižnim čuvaricama birtijskih šankova i tajni. Gledati u borosanama, sa suzom u oku. Scenarij i režiju potpisuje Dubravka Turić, produkciju Sirovina i sinovi za HRT. Urednik je Vladimir Brnardić, autor Robert Knjaz.

Foto: HRT

