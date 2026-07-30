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STRAHUJU ZA SVOJ DOM

Zbog požara u Francuskoj su se evakuirali George Clooney i Amal: 'Pomoći ćemo u obnovi'

Piše Magdalena Mucić,
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Zbog požara u Francuskoj su se evakuirali George Clooney i Amal: 'Pomoći ćemo u obnovi'
Foto: Stefanie Rex/DPA
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Zbog požara koji haraju Francuskom, George i Amal Clooney su morali napustiti svoj dom na jugu zemlje, skupa sa svojim 9-godišnjim blizancima. Uputili su emotivno pismo gradonačelniku Brignolesa

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Zbog požara koji haraju Francuskom, George (64) i Amal (48) Clooney morali su se s 9-godišnjim blizancima evakuirati iz svog doma u Brignolesu u regiji Provansa-Alpe-Azurna obala, na jugoistoku zemlje, javlja People. Vijest o evakuaciji objavili su u pismu upućenom gradonačelniku, što je potvrdio Clooneyjev glasnogovornik.

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- Dragi Didier, u ovom trenutku nemamo pojma hoće li naš prekrasni dom preživjeti ovaj strašan trenutak. Dok napuštamo Brignoles, želimo naglasiti dvije stvari. Prvo, nadamo se da ste vi i svi stanovnici našega grada sigurni. Drugo, Amal i ja želimo poručiti da ćemo, bez obzira na to što se dogodi našem selu, ostati dio ove zajednice i pomoći u njezinoj obnovi. Volimo Brignoles i naše prijatelje koji ondje žive - stoji u pismu. 

George Clooney i Amal Clooney svoj privatni život uglavnom drže podalje od javnosti, no glumac je u intervjuu za Esquire u listopadu 2025. objasnio zašto su odlučili da im glavno prebivalište bude upravo farma u Francuskoj. Clooney posjeduje i imanje u Engleskoj, vilu na jezeru Como u Italiji te nekretninu u blizini svoje obitelji u američkoj saveznoj državi Kentucky.

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- Velik dio djetinjstva proveo sam na farmi i tada sam mrzio takav život. Ali za našu djecu to je potpuno drugačije. Ne provode vrijeme na iPadima, večeraju s odraslima i nakon jela sami pospremaju svoje tanjure. Imaju puno kvalitetniji život - kazao je i priznao da ga je brinulo odgajanje djece u Los Angelesu, u okruženju obilježenom hollywoodskom slavom.

- Imao sam osjećaj da ondje nikada ne bi imali priliku za normalan život. U Francuskoj ljude zapravo nije briga za slavu. Ne želim da moja djeca odrastaju brinući se zbog paparazza niti da ih stalno uspoređuju s djecom drugih slavnih osoba - kazao je glumac. Par ima sina Alexandera i kćer Ellu. 

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