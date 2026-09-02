Venecijanski festival počet će dodjelom nagrade za životno djelo Georgeu Clooneyju

Holivudska zvijezda, 65-godišnji George Clooney, primit će Zlatnog lava za životno djelo na svečanosti otvaranja u 19 sati, a u njegovu čast govorit će glumica Laura Dern. Njih su dvoje zajedno glumili u filmu „Jay Kelly“, koji je prošle godine premijerno prikazan u Veneciji. Festival će se otvoriti filmom „Ink“ britanskog redatelja Dannyja Boylea, poznatog po filmovima „Trainspotting“ i „Milijunaš s ulice“.

Foto: Remo Casilli

Film govori o tome kako su Rupert Murdoch i Larry Lamb pretvorili The Sun u jedan od vodećih britanskih tabloidskih listova. „Ink“ je jedan od 21 filma koji se natječu za glavnu festivalsku nagradu, Zlatnog lava. Među najiščekivanijim filmovima je premijera „Primetime“, u kojem Robert Pattinson glumi stvarnog novinara Chrisa Hansena. Hansenova serija na NBC-u „To Catch a Predator“ koristila je skrivene kamere kako bi suočila navodne seksualne prijestupnike s njihovim postupcima, pretvarajući te susrete u kontroverzan televizijski sadržaj.

Penelope Cruz i Javier Bardem, s druge strane, glume bračni par u filmu „Bunker“, o arhitektu kojeg tehnološki milijarder angažira da izgradi podzemno sklonište za slučaj apokalipse. Tijekom 11 dana festivala očekuje se i dolazak Liama i Noela Gallaghera na premijeru dokumentarnog filma o ponovnom okupljanju grupe Oasis, „Don't Look Back in Anger“.

Foto: Louisa Gouliamaki

Rat u Gazi također će imati istaknuto mjesto na festivalu, a bit će prikazan film „Naza“, koji su režirala dvojica autora nagrađivanog Oscarom filma „No Other Land“ Yuval Abraham i Rachel Szor. Film sniman noću s krovova Tel Aviva istražuje sustave iza izraelskih vojnih operacija u Gazi i masovnog stradanja palestinskih civila.