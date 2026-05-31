Georgina nosi prsten od šest milijuna eura, a kakva će tek onda biti svadba s Ronaldom?

U sjeni svih svjetskih manifestacija, priprema se veliko svadbeno slavlje nogometne legende Cristiana Ronalda i njegove Georgine. Strpljivo je čekala gotovo cijelo desetljeće da joj na ruku stavi prsten od šest milijuna eura. Usporedbe radi, luksuznije hrvatske svadbe koštaju prosječno 30.000 eura pa bi Georgina samo s prstenom bez da se oznoji mogla podmiriti 200 hrvatskih svadbi.

Čeka se početak i završetka Svjetskog nogometnog prvenstva kako bi se u miru posvetili svom najvećem danu. A pripreme za svjetskog prvenstvo nisu spriječile našeg reprezentativca da nakratko najvažniju sporednu stvar na svijetu stavi po strani i oženi svoju Nikolinu. Naime, Marin Erlić se u petak oženio uspjevši taj dan zadržati privatnost a svoju ljubav, sada ženu, obitelj i prijatelje...

A ljubavna priča Cristiana Ronalda i Georgine Rodríguez krenula je nakon prvog slučajnog susreta u luksuznoj trgovini Gucci u Madridu 2016. godine. Teško da je itko mogao pretpostaviti da će njihov susret prerasti u jednu od najpraćenijih ljubavnih priča današnjice. On je tada već bio jedna od najvećih nogometnih zvijezda svijeta, idol milijuna i lice Real Madrida. Ona je radila kao prodajna asistentica, daleko od reflektora i glamura kojim je danas okružena.

Georgina je kasnije priznala da ju je Ronaldo osvojio već pri prvom susretu, dok je portugalski nogometaš njihovo upoznavanje opisao kao “ljubav na prvi pogled”. Njihova se veza u početku odvijala daleko od očiju javnosti, no vrlo brzo postalo je jasno da je riječ o ozbiljnoj ljubavi. Prvi put zajedno u javnosti pojavili su se početkom 2017. godine na dodjeli FIFA-inih nagrada, a Georgina je ubrzo postala neizostavan dio Ronaldova života i njegove obitelji. Posebno je bliska s njegovim najstarijim sinom Cristianom Juniorom, kojeg Ronaldo ima iz prijašnje veze.

Njihov se odnos dodatno učvrstio iste godine kada je par dobio kćer Alanu Martinu. Georgina je pritom prihvatila i ulogu majke Ronaldovoj djeci koju je nogometaš dobio putem surogat-majke – blizancima Evi i Mateu. Kasnije su zajedno dobili i kćer Bellu Esmeraldu, dok je obitelj 2022. godine prošla kroz jednu od najtežih životnih tragedija kada je njihov novorođeni sin Ángel preminuo pri porodu. Par je tada javno zahvalio obožavateljima na podršci, priznajući da ih je upravo obitelj održala snažnima u najtežim trenucima. Tijekom godina Georgina je od anonimne djevojke iz Madrida postala jedna od najpoznatijih influencerica i modela na svijetu. Danas surađuje s vodećim modnim kućama, ima milijune pratitelja na društvenim mrežama i vlastiti Netflixov reality show “I Am Georgina”, u kojem je otvoreno govorila o životu uz jednog od najpoznatijih sportaša svih vremena.

Njihov luksuzni život često puni naslovnice – od privatnih zrakoplova i jahti do raskošnih vila u Saudijskoj Arabiji, gdje Ronaldo danas igra za Al-Nassr. Unatoč glamuru, Georgina je više puta isticala kako pokušavaju održati obiteljski život što normalnijim, posebno zbog djece. Iako su godinama kružile glasine o tajnom vjenčanju, Ronaldo i Georgina dugo nisu službeno potvrdili zaruke. Dodatne špekulacije pojavile su se kada je Ronaldo tijekom jednog govora Georginu nazvao “svojom suprugom”, no par tada nije komentirao navode o vjenčanju.

Potvrda je stigla tek u kolovozu 2025. godine, kada je Georgina na Instagramu objavila fotografiju ogromnog dijamantnog prstena uz poruku: “Yes I do. In this and in all my lives.” Time su nakon gotovo devet godina veze službeno objavili zaruke koje su izazvale pravu euforiju među obožavateljima. Veliku pozornost izazvao je i Georginin zaručnički prsten, za koji stručnjaci procjenjuju da vrijedi između tri i čak šest milijuna eura. Riječ je o ogromnom ovalnom dijamantu okruženom manjim kamenjem, a fotografija prstena postala je viralna gotovo odmah nakon objave zaruka.

Na društvenim mrežama i forumima pojavile su se i brojne teorije o tome zašto je Ronaldo čekao gotovo devet godina prije nego što je zaprosio Georginu. Dio obožavatelja smatra da je nogometaš dugo odgađao brak zbog karijere i života pod konstantnim pritiskom javnosti, dok drugi vjeruju da je par jednostavno čekao “pravi trenutak”. Sam Ronaldo ranije je govorio da će do zaruka doći “kada osjeti klik”. Otkako su potvrdili zaruke, svjetski mediji ne prestaju nagađati o njihovom vjenčanju koje bi moglo postati jedan od najglamuroznijih celebrity događaja posljednjih godina.

Iako par još uvijek nije javno otkrio službeni datum ceremonije, posljednjih mjeseci pojavilo se niz informacija i glasina o tome kako bi njihovo vjenčanje moglo izgledati. Prema pisanju više stranih medija, Ronaldo navodno želi stati pred oltar nakon Svjetskog prvenstva 2026., na kojem planira posljednji veliki nastup s portugalskom reprezentacijom.

Sam nogometaš u jednom je intervjuu navodno kroz šalu rekao: “Vjenčat ćemo se nakon Svjetskog prvenstva – i nadam se da ću doći s trofejem.” Najviše se šuška o tome da bi se ceremonija mogla održati na Ronaldovoj rodnoj Madeiri, otoku na kojem je odrastao i kojem se često vraća. Pojedini portugalski mediji tvrde da par razmatra vjenčanje u katedrali u Funchalu, nakon čega bi slavlje bilo organizirano u jednom od luksuznih resorta uz ocean.

Ipak, unatoč bogatstvu i glamuru koji ih okružuje, izvori bliski paru tvrde da Georgina zapravo želi intimniju ceremoniju, daleko od pretjeranog medijskog cirkusa. U nekoliko intervjua dala je naslutiti da joj je važnija emotivna atmosfera nego spektakl, iako mnogi vjeruju da će popis gostiju ipak uključivati najveće svjetske zvijezde sporta, mode i showbusinessa.

Naravno, kao i kod svakog slavnog para, ne nedostaje ni kontroverznih nagađanja. Na Redditu i društvenim mrežama mogu se pronaći komentari onih koji tvrde da par već godinama živi poput supružnika i da im formalno vjenčanje zapravo nije potrebno, dok drugi raspravljaju o mogućem predbračnom ugovoru i golemoj vrijednosti Ronaldova bogatstva.

Bez obzira na glasine, jedno je sigurno – interes javnosti za njihovo vjenčanje ogroman je. Nakon gotovo desetljeća veze, petero djece, zajedničkog života između Europe i Saudijske Arabije te brojnih uspona i teških trenutaka koje su prošli zajedno, mnogi njihov odnos vide kao modernu bajku koja bi uskoro mogla dobiti i svoje službeno “da”.

Vjenčanje slavnih koje je također posljednjih dana privuklo veliku pažnju javnosti, ali na domaćem terenu, bilo je ono hrvatskog reprezentativca Martina Erlića, koji se prošli petak oženio dugogodišnjom partnericom Nikolinom Perković.

Dok su hrvatski reprezentativci u Rijeci odrađivali pripreme za Svjetsko prvenstvo u Americi, Martin Erlić nakratko je napustio reprezentativni stožer zbog jednog od najvažnijih privatnih trenutaka u svom životu. Par je sudbonosno “da” izgovorio u Biogradu na Moru, dok je slavlje održano u resortu Crvena Luka.Prve fotografije mladenaca ubrzo su se pojavile na društvenim mrežama, a pažnju je privukla i glazbena pratnja sastava Veritas aeterna, u kojem nastupa i pjevačica Albina Grčić. Nikolina, kći poznatog gitarista Rikarda Perkovića, za ceremoniju je odabrala profinjenu, elegantnu vjenčanicu s dugim čipkastim velom, dok je Erlić nosio klasično crno odijelo.

Fotografije s vjenčanja otkrile su sretnu atmosferu i nasmijane mladence okružene obitelji i prijateljima. Njihova ljubavna priča traje godinama, javnost je za vezu doznala početkom 2024., a zaruke su uslijedile u lipnju prošle godine. Zbog reprezentativnih obveza i priprema za veliko natjecanje, vjenčanju nisu prisustvovali ostali Vatreni, a Erlić se odmah nakon ceremonije vratio u reprezentativni stožer u Rijeci. Upravo je izbornik Zlatko Dalić ranije pohvalio njegov profesionalni pristup, istaknuvši kako je nogometaš unaprijed usklađivao datum vjenčanja s reprezentativnim rasporedom i menadžericom Ivom Olivari kako bi sve proteklo bez problema.

U međuvremenu, svjetski mediji ne prestaju nagađati o skorom vjenčanju Taylor Swift i Travisa Kelcea, koje bi, prema tvrdnjama izvora bliskih paru, trebalo ostati strogo privatno. Iako su se ranije pojavljivale informacije o ceremoniji u New Yorku početkom srpnja, navodno je riječ o namjernom odvraćanju pažnje od stvarnih planova.

Buduće uzvanike par je, prema pisanju TMZ-a, osobno kontaktirao. Među poznatim imenima koja bi trebala prisustvovati slavlju nalazi se glumica Zoë Kravitz, unatoč glasinama o navodnim nesuglasicama sa Swift. Pozivnicu su dobili i Ed Sheeran te njegova supruga Cherry Seaborn, a upravo je Sheeranovo tajno vjenčanje iz 2018. navodno poslužilo kao inspiracija za organizaciju ceremonije daleko od očiju javnosti.

- Do danas nitko ne zna tko je točno prisustvovao vjenčanju Eda Sheerana i to je model za ovo vjenčanje. Potpuna tajna - rekao je izvor. Na popisu gostiju našle su se i sestre Haim – Este, Danielle i Alana – dugogodišnje prijateljice popularne pjevačice.