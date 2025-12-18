Georgina Rodriguez otkrila detalje prosidbe Cristiana Ronalda: prsten od 3 milijuna dolara ju je šokirao, ali istaknula je da je ljubav i povezanost važnija od skupocjenog dara
Georgina o Ronaldovoj prosidbi: 'To je najmanje što je mogao ponuditi nakon 10 godina veze'
Cristiano Ronaldo napokon je zaprosio svoju dugogodišnju partnericu Georginu Rodriguez - i to prstenom koji je mnoge ostavio bez daha. Ogromni dijamant, vrijedan oko 3 milijuna dolara, stigao je nakon gotovo deset godina veze. Georgina je sada prvi put javno progovorila o prosidbi i skupocjenom prstenu, i to u intervjuu za španjolski ELLE. Sve je priznala uz dozu humora.
- Prekrasan je. To je najmanje što mi je mogao ponuditi nakon deset godina čekanja - našalila se Georgina. Iako se o prosidbi dugo nagađalo, ona kaže da joj u tom trenutku prsten uopće nije bio važan.
- Iskreno, kad me zaprosio, to mi je bila zadnja stvar na pameti - rekla je.
Priznala je i da ju je veličina dijamanta doslovno šokirala.
- Trebalo mi je vremena da procesuiram taj ogroman kamen. Bila sam toliko iznenađena da sam prsten ostavila u sobi i nisam ga ni pogledala na suncu do sljedećeg dana - otkrila je.
Georgina se u intervjuu prisjetila i samih početaka njihove ljubavi. Kaže da nije mogla ni zamisliti kakav će im život biti deset godina kasnije.
- Nisam znala da ćemo imati petero djece, ali od prvog trenutka osjetila sam nešto posebno. Kao da su naše duše razgovarale i prije nego što smo se pogledali. Znala sam da je ta povezanost drugačija - ispričala je.
Dotaknula se i obiteljskog života te odgoja djece, naglasivši da joj je važno da ostanu skromni, unatoč bogatstvu.
- Iako živimo u izobilju, učimo ih pravim vrijednostima. Ništa im nije dano samo tako. Učimo ih da budu borci, vrijedni i, prije svega, dobri ljudi - rekla je.
Dodala je kako su njihova djeca ljubazna, odgovorna i marljiva u školi te da kod kuće vide primjer upornosti i rada. Čini se da, unatoč luksuzu i milijunima, Georgina i Ronaldo žele jedno - normalnu obitelj i čvrste vrijednosti.
