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PODRŠKA U PORAZU

Georgina podržala uplakanog Ronalda: Evo što je objavila

Piše Magdalena Mucić,
Čitanje članka: 1 min
Georgina podržala uplakanog Ronalda: Evo što je objavila
Foto: Instagram
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Ronaldova zaručnica objavila je fotografiju djece kako navijaju za oca u utakmici protiv Španjolske, no nakon što je nogometaš teren napustio u suzama, poslala mu je javnu poruku podrške

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Nogometna reprezentacija Portugala ispala je jučer sa Svjetskog nogometnog prvenstva nakon poraza od Španjolske rezultatom 1:0. Razočarani Cristiano Ronaldo, teren je napustio u suzama, a s obzirom da se nagađa kako je portugalskom napadaču ovo prvenstvo bilo oproštaj od reprezentacije, njegove suze brzo su postale viralne.

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Portugal v Spain
Foto: JEROME MIRON

Utakmicu je pratila i njegova zaručnica Georgina Rodriguez s djecom koja su veselo navijala. Nedugo nakon poraza od Španjolske, Georgina mu je uputila javnu poruku podrške. Na svom storyju podijelila je objavu Nikea, Ronaldovog dugogodišnjeg sponzora. Na fotografiji je nogometaš i poruka 'Legenda živi dalje' i 'Priča se nastavlja', kojoj je Georgina dodala crveno srce.

Georgina Rodriguez
Foto: Instagram
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Nogometaš i Georgina u vezi su od 2016. godine, a prošle godine su objavili zaruke. Tom prigodom, Georgina je objavila fotografiju velikog dijamanta na prstu uz poruku: Da, pristajem. U ovom i u svim svojim životima.

Par zajedno odgaja petero djece, Cristiana Ronalda Jr., Ronaldovog sina iz prethodne veze, čijoj se majci ne zna identitet, Evu Mariu i Matea, rođene uz pomoć surogat majke, Alana Martina, prvo zajedničko dijete para i Bellu Esmeraldu, njihovu zajedničku kćer. 
U travnju 2022. godine, Georgina je rodila blizance, djevojčicu Bellu i dječaka Angela, no, na žalost, dječak je preminuo tijekom poroda.

Georgina Rodriguez
Foto: Instagram
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