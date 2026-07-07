Georgina podržala uplakanog Ronalda: Evo što je objavila

Nogometna reprezentacija Portugala ispala je jučer sa Svjetskog nogometnog prvenstva nakon poraza od Španjolske rezultatom 1:0. Razočarani Cristiano Ronaldo, teren je napustio u suzama, a s obzirom da se nagađa kako je portugalskom napadaču ovo prvenstvo bilo oproštaj od reprezentacije, njegove suze brzo su postale viralne.

Foto: JEROME MIRON

Utakmicu je pratila i njegova zaručnica Georgina Rodriguez s djecom koja su veselo navijala. Nedugo nakon poraza od Španjolske, Georgina mu je uputila javnu poruku podrške. Na svom storyju podijelila je objavu Nikea, Ronaldovog dugogodišnjeg sponzora. Na fotografiji je nogometaš i poruka 'Legenda živi dalje' i 'Priča se nastavlja', kojoj je Georgina dodala crveno srce.

Foto: Instagram

Nogometaš i Georgina u vezi su od 2016. godine, a prošle godine su objavili zaruke. Tom prigodom, Georgina je objavila fotografiju velikog dijamanta na prstu uz poruku: Da, pristajem. U ovom i u svim svojim životima.

Par zajedno odgaja petero djece, Cristiana Ronalda Jr., Ronaldovog sina iz prethodne veze, čijoj se majci ne zna identitet, Evu Mariu i Matea, rođene uz pomoć surogat majke, Alana Martina, prvo zajedničko dijete para i Bellu Esmeraldu, njihovu zajedničku kćer.

U travnju 2022. godine, Georgina je rodila blizance, djevojčicu Bellu i dječaka Angela, no, na žalost, dječak je preminuo tijekom poroda.