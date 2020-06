Gibo: 'I mene je zateklo žarište, nedavno sam bio na operaciji...'

Na ogromnoj pozornici bez kontakata s publikom smo svirali oko sat vremena. Bio je to više revijalan nastup, a ne moj uobičajeni veliki višesatni koncert, objasnio je glazbenik

<p>I mene je zatekla vijest da je Zadar novo žarište korone… Jesam li se zabrinuo? Nisam jer bio sam bez kontakta s igračima, organizatorima i publikom. Sa svojim bendom sam u podne održao tonsku probu, a da oko nas nije bilo baš nikoga. Sve dok se nisam popeo na „stage“ u 21.30, bio sam s bendom ili sam. Budući da sam nedavno operirao oko i u rekonvalescentskoj sam fazi, nisam imao ni uobičajenih kontakata s medijima, rekao je <strong>Gibonni</strong> (51) o svom zadarskom nastupu tenisačima.</p><p>- Oko i je još crveno, imam podočnjake pa izgledam kao rakun i nisam baš raspoložen za fotografiranja i televizijske kamere. A to je, na kraju, ispalo baš dobro. Na ogromnoj pozornici bez kontakata s publikom smo svirali oko sat vremena. Bio je to više revijalan nastup, a ne moj uobičajeni veliki višesatni koncert, a odmah nakon svirke sjeo sam u automobil i krenuo za Korčulu - dodao je.</p><p>Sam koncert ionako nije bio za onu tipičnu Gibinu publiku iako je pozornica od dvjestotinjak „kvadrata“ bila po mjeri velikih koncerata. I publike je, što se pokazalo kao pametna odluka, bilo mnogo manje jer se zbog epidemioloških mjera povelo računa da se popuni samo četvrtina raspoloživih mjesta.</p><p>- Ovaj zadarski nastup je jedan od rijetkih koje ću imati. Dogovoreni veliki koncerti, posebice oni u Sloveniji, su pomaknuti za iduću godinu, a ovo ljeto bi trebao imati nastup na West Herzegovina Festivalu u Širokom brijegu kojeg godinama organizira glumac Goran Bogdan. Naravno, ako festivala zbog novog vala korone, uopće bude. Isto vrijedi i za Vela Luku na godišnjicu Oliverove smrti - kaže Gibo.</p><p>Ne žali se zbog prisilnog pauziranja jer, kaže, on je autor, a ne samo pjevač pa mu je mir na Korčuli i odsustvo velikih<br/> svirki idealan za rad na novom materijalu koji će vjerojatno objaviti iduće godine.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Korona party u Beogradu</strong></p>