Gibonni kupio dvore na Korčuli: Ima imovinu od 10 mil. kuna...

Dok na Braču pa i Hvaru u rano proljeće već vlada blaga užurbanost, na Korčuli su još u usporenom zimskom ritmu. Vela Luka nije iznimka, Jadrolinijin trajekt iz Splita, čije su palube ljeti krcate turistima, a unutrašnjost puna automobila stranih tablica, u ožujku prevozi tek nekoliko kamiona i 50-ak putnika.

Znajući poslovično 'tvrdi' stav Zlatana Stipišića Gibonnija o zaštiti privatnosti, ne čudi da je izabrao upravo Korčulu za svoju “sunčanu bazu”. Nekoliko kilometara od Vele Luke, prije koju godinu, kupio je zemljište od 591 četvornog metra i na terenu počeo graditi ljetnu rezidenciju. U mirnoj uvali, s pogledom prema Lastovu, prvi red do mora, s tek nekoliko susjeda. Gotovo da nije mogao odabrati bolju, intimniju lokaciju.

Vjerojatno je u Treporte došao zbog mira i tišine. Ali nerijetko je govorio kako mu je želja kupiti kuću u Veloj Luci zbog Olivera. Puno su se družili, bili su veliki prijatelji, upravo zbog Oliverove jednostavnosti su ga ljudi voljeli, a Gibo je oduvijek bio dio njegove 'ekipe'. U Splitu barem, ovako su bili blizu i 'preko lita', doznajemo od malobrojnih Velolučana na osunčanoj, burom očišćenoj šetnici.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

U Treporte pak nema baš nikoga. Tek ribar u pravom kaiću baca mreže iz barkice dok vješto manevrira 'na vesla', nema buke penti. Ne zanimaju ga poznati, a na klasično pitanje: 'Ima li što ribe', odgovara očekivano: 'Ako ne baciš mrižu, sigurno neće bit'. Dolazimo i do kuće jednog od naših najpoznatijih kantautora. Dobro, nije baš kućica u cvijeću, urbana vila bi bio prikladniji naziv za Gibino utočište. Ipak, ne odudara od susjednih objekata, redom su to impozantne građevine.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Dobro uklopljene u ambijent, mora se i to naglasiti. Po jednom 'detalju' Stipišićeva vila izdvaja se od ostalih - na njoj, možda jedinoj, nema oznake za kategorizaciju apartmana.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Zato ima sve ostalo što je potrebno društvu i/ili obitelji: od satelita preko preljevnog bazena na terasi pa do solarnih panela ispod parkinga. Vidi se ruka arhitektice sa smislom za prostor, terasa za uživanje na otvorenom ne nedostaje, pogotovo na prizemnoj etaži. Kat je površinom najveći, pogotovo uz 'pomoćni objekt' na istom nivou, odvojenu kućicu od 40-ak kvadrata.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Vila ukupne stambene površine (uključujući pomoćne objekte i spremišta) oko 200 kvadrata uokvirena je osmišljenom hortikulturom, čempresima s morske strane, maslinama i stablima limuna uz rubove imanja. Uz obalu je i mali mul s dvije bitve. Ljeti se negdje moraju vezati cime, to je jednostavno 'must-have'...

Koliko je Gibo platio cijelu investiciju teško je znati, no raspitali smo se u nekoliko renomiranih splitskih agencija za nekretnine. Doznali smo kako zemljište, pogotovo na relativno osamljenoj lokaciji kakva je Treporte, odnosno lošije povezanom otoku sa Splitom, nije posebno skupo, pa neka je i na ovako atraktivnoj lokaciji.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Za svaku gradnju na otoku kažu da je skuplja oko 30 posto nego na kopnu, a naravno mnogo toga ovisi i o uređenju interijera. Trenutačnu vrijednost vile je teško procijeniti. Na Njuškalu se, na sličnim pozicijama, ne nudi puno objekata - znatno manja kuća prodaje se za 6,5 milijuna kuna, dok površinom veća i potpuno uređena 'ekstravagantna' vila ide za nešto više od osam milijuna istih hrvatskih novčanica.

Zlatan Stipišić pak u Splitu stanuje na Lovretu, mirnom kvartu uz samo središte grada. Pomalo samozatajnoga glazbenog velikana često viđaju, no ponašanjem se nikad ne bi stekao dojam da je riječ o zvijezdi njegova kalibra, kažu u susjedstvu. Stambena zgrada je nešto starije gradnje, no zato s puna šarma, na vrhunskoj lokaciji.

Foto: PIXSELL

Prostrani stan na prvom katu (vrata maloga balkona sa sjeverne strane dodatno su osigurana pomičnim rešetkama, ulazna blindirana vrata gotovo ne treba ni spominjati, a zanimljivost se krije u činjenici da na parlafonu nema njegova prezimena) vrijedi najmanje 250 tisuća eura. Renoviran i uređen, znatno više.

'Samostalni umjetnik Gibonni' prijavljen je pak na nedalekom Putu Skalica. U blizini je Gibo i odrastao, na Skalicama naime, a kako je riječ o izrazito emocionalnom glazbenom umjetniku, takav je, čini se, ostao i kod odluka o nekretninama. Stan (visoko prizemlje) u zgradama građenim u vrijeme 'zlatnog doba' socijalizma na Skalicama je ipak znatno manji površinom od onoga na Lovretu, a realna vrijednost je negdje oko 150 tisuća eura.

Foto: PIXSELL

No to nije sve! Ima Gibonni teren u brdima iznad Makarske, 'priznao' je to na jednom od nastupa. Poljoprivredno zemljište je nabavio kao zamjenu za teretane u koje ne voli odlaziti, radom se tamo vraća u formu. Kad je u Zagrebu, često ga se može vidjeti na Knežiji, u blizini ima sjedište tvrtke čiji je vlasnik, a supruga direktor.