Gibonni otkrio kako će napraviti pauzu od koncerata na neko vrijeme: 'Ne volim biti u leru...'

Mjesto gdje su se nekada slavile pobjede i tugovali porazi postalo je prošle subote pozornica još jedne velike emocije: povratka doma. A upravo je tako i počeo Gibonnijev koncert na kojem je bilo oko 13.000 ljudi. Od prve "Evo me doma" do posljednje pjesme "Hodaj", zborski su prenosili energiju od duše do duše. Gibonni se tako nakon devet godina koncertno vratio u svoj Split.

Split: Panel na temu razvoj glazbene industrije | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Što je svijet luđi, kako si primijetio, politika i ovo sve skupa, to mi je više stalo do ovoga. Osjećam se kao azilant, među normalnim ljudima biti tri sata. To je divota - otkrio je pjevač nakon koncerta za IN Magazin.

Među morem obožavatelja na Starom placu, bila je i Gibonnijeva obitelj.

- Ja nikoga ne forsiram. Nije ni moj otac mene. Nisam ih ja nikad želio opterećivati sa svojim filmovima. Ja sam kao jedan dobar slastičar, znaš, ne moraju ti ljudi svaki dan doć' probavat tvoje krafne - našalio se.

Split: Gibonni održao koncert na Starom placu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Bila je to večer puna starih hitova, novih osjećaja i onih trenutaka koje ne možeš ni planirati ni ponoviti. Pjevao se "Libar", "Mirakul", "Sreća", "Udica", "Tajna vještina", "Žeđam", "Lažu fotografije", "Cesarica" i brojni drugi hitovi. U nekima od najemotivnijih dijelova koncerta na ekranima su se prikazivale slike Matije Dedića i Olivera Dragojevića kojima se Gibonni zahvalio na svoj način.

- Matija je meni jedan od najbitnijih, a kad kažem jedan od, to onda mislim na prste jedne ruke. Oliver mi je bio jako puno u životu, nezamjenjiv, a na jedan svoj način Matija je apsolutno nezamjenjiv. To su neki posebni odnosi, kad ti možeš s nekim biti danima, a da ne postoji ni jedan povišeni ton. Znaš koji je to blagoslov, pričat s nekim tko je toliko dobra duša i toliko stručan u svom poslu - otkrio je Gibonni.

Split: Gibonni održao koncert na Starom placu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Gosti koncerta bili su Gibonnijevi stari i ponajbolji prijatelji, vrhunski domaći i svjetski glazbenici legendarni Damir Urban, jedan od najboljih svjetskih bubnjara Manu Katche, vokalistica Maya Azucena i čuveni gitaristički virtuoz Vlatko Stefanovski, s kojima je dijelio neke od najljepših trenutaka u svojoj karijeri.

- Bez obzira što je on nevjerojatno uspješan i bez obzira što su mu pjesme postale narodno blago. Te pjesme su veće od njega na neki način, on je bez obzira na to nevjerojatno samokritičan. I dalje se preispituje. Uspio je zadržati to neko dijete u sebi, meni je to predivno - kazao je Damir Urban.

Nakon koncertnog spektakla u svom Splitu, pjevač je otkrio kako će na neko vrijeme uzeti pauzu od koncerata.

Split: Gibonni održao koncert na Starom placu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Je za jedno vrijeme. To je ovako dosta teško i objasniti zašto. Ja ne volim biti u leru. Nisam čovjek koji misli cijediti limun dokle se može od njega napraviti limunada. Ja mislim da je život taj koji je i da bi treba čovjek malo, da ne zvuči pretenciozno, radit na sebi, da nije uvijek u leru - otkrio je pjevač.