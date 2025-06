Slomljeni Gibonni na rubu suza zbog Matije: Moja vjera mi govori da crna zemlja nije kraj

U dvorani Vatroslava Lisinskog, gdje je Matija Dedić toliko puta sjedio za klavirom, u četvrtak su se okupili ljudi koji su ga voljeli, kroz glazbu, život, tišinu između nota. Među njima je bio i Zlatan Stipišić Gibonni, Matijin prijatelj i kolega.

- Govorim iz glave i duše, a moram paziti da se ne raspadnem. Imao sam dilemu govoriti o Matiji kao čovjeku ili glazbeniku, ali to je neodjeljivo. Kao i glas njegove majke Gabi i riječ njegova oca Arsena, pričati o Matiji kao pijanistu nije dovoljno jer on je bio pjesnik i to je toliko očigledno i toliko nam je pred očima, a ne vidimo. Jako puno smo putovali, pričali nad tim brojnim putovanjima. Osim muzike, tu je bila i košarka. Pričao bi o Dončiću, LeBronu i Lu. Svakih deset minuta dodao bi Lu - rekao je Gibonni drhtavim glasom.

- Ni sa kime više nisam pričao o djeci, nego s Matijom. Lu, toliko toga imam za reći, a stojim kao prazna kesa. Bilo je nekih koji su lako govorili o njemu, majka Gabi i otac Arsen. Rekao bih ne budalite, ispod velikog stabla je velika sjena. Matija je ravnopravan trio obitelji Dedić. Moja vjera mi govori da crna zemlja nije kraj, već plavo nebo. Matija, veselim se što ćemo se opet sresti - zaključio je.

Matija Dedić i Gibonni surađivali su dugi niz godina. Matija je obradio Gibonnijeve pjesme u jazz aranžmanu na dva albuma, Tempera (2004.) i Tajna vještina (2020.). Njihova glazbena suradnja bila je bliska i osobna, a Matija je 2023. nastupio i na Gibonnijevom velikom koncertu u Areni Zagreb.

