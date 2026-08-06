'Gilmorice' će za 25. obljetnicu dobiti svoj dokumentarni film

Povodom 25. obljetnice popularne serije 'Gilmorice', najavljen je dokumentarac koji će fanovima omogućiti uvid iza kulisa serije. Dokumentarac još uvijek nema ime niti se zna kada će se početi prikazivati na HBO Maxu.

- Dokumentarac donosi rijedak pogled iza kulisa nastanka serije 'Gilmoreice', ispričan kroz priče njezinih autora Amy Sherman-Palladino i Daniela Palladina, uz sudjelovanje Lauren Graham te drugih ključnih članova glumačke i produkcijske ekipe. Otkriva kako je serija nadmašila sva očekivanja i postala fenomen koji povezuje generacije, istražujući jedinstvenu kemiju između autora, glumaca i suradnika - stoji u službenom sinopsisu. Dokumentarac će prikazati dosad neobjavljene scene, snimke iza kulisa i stranice originalnog scenarija.

Lauren Graham (59), koja je u svih sedam sezona serije glumila Lorelei Gilmore, potvrdila je vijest na svom Instagramu.

- Hej, bok! Snimamo dokumentarac - napisala je glumica uz fotografiju iz serije na kojoj se nalazi sa svojom kolegicom Alexis Bledel, koja je utjelovila Rory Gilmore. U objavi je podijelila i fotografiju scene u kojoj Lorelai slika, kao i zajedničku fotografiju s kolegama Melissom McCarthy, Scottom Pattersonom, Keiko Agenom, Kelly Bishop, Yanicom Truesdaleom, Liz Torres i pokojnim Edwardom Herrmannom. Graham je u ožujku otkrila i da radi na knjizi o seriji, koju zajedno piše s autoricom Amy Sherman-Palladino.

- Već imamo puno materijala. Amy je u međuvremenu otišla režirati film u London, a ja sam radila na drugim projektima, pa će sve možda potrajati malo duže. No kada se ponovno posvetimo pisanju i počnemo zajedno prepričavati naše priče, vjerujem da će sve ići jako glatko - rekla je tada Graham, javlja People.