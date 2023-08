Gitaristu Duran Durana život su produljili za pet godina: 'Dali su mi inovativni lijek protiv raka'

Gitarist Duran Durana, Andy Taylor (62) rekao je da mu je inovativni lijek za liječenje uznapredovalog karcinoma prostate produljio život za pet godina.

Tayloru je prije osam godina dijagnosticiran četvrti stadij raka prostate, ali je svoje stanje otkrio tek 2022. godine. Nakon što je izašao u javnost, javio mu se jedan znanstvenik kako bi mu ponudio 'nuklearni lijek, lutecij-177, koji je usmjeren tako da vidi samo stanice raka', otkrio je glazbenik za BBC i dodao da je prvu dozu lijeka uzeo prije šest tjedana.

Foto: Instagram

- Ne može vidjeti zdrave stanice. Ubija četvrti stadij raka u vašim kostima. I ono što učinkovito čini jest produljenje mog života za pet godina - rekao je dodavši da mu se zdravlje prije toga pogoršavalo i da je bio na 'crnoj listi'.

Skrivao je dijagnozu

Taylor je otkrio dijagnozu u studenom prošle godine u pismu koje su pročitali njegovi bivši kolege iz benda prilikom primanja u Rock 'n' Roll Hall of Fame u Los Angelesu. Događaj u L.A.-u trebao je biti ponovno okupljanje benda čija klasična postava nije svirala zajedno od 2006.

Taylor je rekao da je u to vrijeme bio 'jako razočaran' što je propustio nastup jer je bio previše bolestan.

Foto: Dreamstime_

- Nekoliko dana prije nisam mogao ustati i svirati. Propustio sam najveću noć u svom životu - objasnio je dodavši da do tog trenutka nitko zapravo nije znao za njegovu dijagnozu osim obitelji i nekoliko prijatelja.

Nije čak rekao ni ostatku benda sve do ceremonije u Kući slavnih. Poslao im je pismo koje je pjevač Simon Le Bon predložio da pročitaju na pozornici.

- Učinio je to s pravim dostojanstvom. On je vrlo otmjen momak, jako ga volim - rekao je Taylor, kojem je novi tretman predložio profesor Chris Evans, osnivač The Cancer Awareness Trusta (CAT).

Bio je u ozbiljnom opadanju

- Kad pacijenti poput Andyja Taylora nažalost napreduju do četvrtog stadija raka prostate sa sekundarnim metastazama, osobito u koštanom tkivu, tada su mogućnosti liječenja ograničene. Već je primio neke od najboljih dostupnih lijekova i bio je u ozbiljnom opadanju - rekao je Evans.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

- Duboko smo zaronili u njegov genetski profil i specifične genomske mutacije prisutne u njegovom raku. Također smo izračunali niz drugih vrlo specifičnih biokemijskih i fizioloških dijelova Andyjeve slagalice. Na temelju svega što smo otkrili, injekcije nuklearnog lijeka Lutecij 177 smatrali smo najboljom opcijom za njega - dodao je.

Evans je dodao da je Taylor 'izvrsno prošao' u prvoj rundi liječenja.

- Optimistični smo da će se dobro snaći u budućim rundama i to bi moglo rezultirati prilično značajnim produljenjem života za Andyja, da nastavi biti vrlo kreativan i aktivan stvarajući i izvodeći glazbu uživo - kazao je.

'Rak vas samo vuče u tamu'

Gitarist je objasnio da je morao biti "vrlo dobrog zdravlja" prije nego što je mogao na liječenje.

Foto: Niall Carson/PRESS ASSOCIATION

- Dakle, stvarno sam se brinuo o sebi na drugačiji način. A onda sam nakon prve runde liječenja rekao: 'Ako sam dobro, a liječnici kažu da sam dobro i naprave krvne pretrage, je li u redu ponovno početi raditi - lagani posao - i izaći van?' - rekao je.

- Ne želim zaglaviti ovdje kao pacijent. Želim biti pacijent koji radi, mali svjetionik nade, jer ova stvar - rak - samo vuče vas i vašu obitelj u tamu - rekao je.

Taylor se osjećao dovoljno dobro da snimi novi album pod nazivom Man's A Wolf To Man, koji izlazi u rujnu.

- Bilo je to pakleno putovanje - zaključio je.