Glazba je postala vrlo moćno oružje u rukama Boba Dylana

On je nonšalantni čudak i cinik. Podrugljivo se smije ispod razbarušenih kovrča. Nevjerojatno je šarmantan ispod prepoznatljivih sunčanih naočala dok strastveno uvlači dim cigareta ili sjeda na svoj motocikl Triumph. Iz njega izviru samopouzdanje i bahatost, ali može mu se progledati kroz prste jer - glazbeni je genij. A opet, sve je to dio zida koji Bob Dylan gradi kako bi zaštitio ranjivu stranu koju ne pokazuje.

Biografski film “A Complete Unknown” donosi intiman prikaz Dylana u ključnim trenucima karijere. Temeljen na knjizi “Dylan Goes Electric!” autora Elijaha Walda, film prikazuje razdoblje njegova života od dolaska u New York 1961. do kontroverznog nastupa na Newport Folk Festivalu 1965., kada je prvi put koristio električne instrumente.

U glavnoj ulozi odličan je Timothée Chalamet, koji ne samo da glumi nego i pjeva Dylanove pjesme. Pet godina se, kako je rekao, pripremao za tu ulogu. Tijekom pandemijskih pauza usavršavao je gitaru i usnu harmoniku te proučavao Dylanove manire, govor tijela i stil pjevanja. Uz njega u filmu nastupaju i Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Boyd Holbrook, Dan Fogler, Norbert Leo Butz i Scoot McNairy.

Iako film prenosi tu neponovljivu umjetničku “vibru”, o samom Bobu kao osobi ne otkriva gotovo ništa. Ovo je više film o Dylanu kao fenomenu nego o Dylanu kao čovjeku - priča koja promatra folk legendu kroz iskrivljenu prizmu slave i obožavanja. Kao takav, ovaj vizualno atraktivan, iako pomalo predvidljiv film iskusnog redatelja glazbenih biografija Jamesa Mangolda (koji je također režirao odličan “Walk the Line”, portret Johnnyja Casha), ima zanimljivu poveznicu s nedavnim biografskim filmom Michaela Graceyja o Robbieju Williamsu, “Better Man”. Oba filma istražuju utjecaj iznenadne i vrtoglave slave na mlade umjetnike.

U filmu Dylan stiže kao 19-godišnjak iz Minnesote u West Village s gitarom i talentom, predodređen da promijeni tijek američke glazbe. Uz njega je i slatka djevojka Sylvie Russo, koju utjelovljuje Elle Fanning. Nešto kasnije Sylvie, koja odlazi na nekoliko mjeseci studirati u Europu, izgovara još jednu rečenicu koja kristalno jasno sažima ovaj aspekt priče: “Nedostajat ćeš mi”, kaže, a zatim dodaje: “Ali shvaćam da te uopće ne poznajem”.

Na početku boravka u New Yorku najviše mu pomaže folk glazbenik Pete Seeger, kojega glumi izvrsni Edward Norton. Ipak, djevojka Sylvie je ta koja je politički i društveno angažirana te utječe na Dylanov doživljaj svijeta i protestne pjesme.

Kao i njegov idol Johnny Cash, s kojim ima bratski odnos u filmu, ni on ne odolijeva kolegici sa scene - folk pjevačici Joan Baez. I dok Johnny ima ljubavnih problema s kantautoricom June Carter, Bob s Joan dijeli i pozornicu i krevet.

U filmu slušamo klasike “Like A Rolling Stone”, “Mr. Tambourine Man”, “Blowin’ In The Wind”, “Highway 61 Revisited”, “The Times They Are A-Changin”, “Masters of War”, “Girl from the North Country”... Soundtrack je posveta Dylanovoj kreativnosti u tom razdoblju i utjecaju koji su njegove pjesme imale na publiku. Sve su pjesme izvedene uživo.

- Nismo htjeli samo ispričati Dylanovu priču nego dočarati duh vremena i umjetnika koji je oblikovao cijelu jednu eru - rekao je redatelj Mangold. Film kulminira nastupom na Newport Folk Festivalu 1965. godine. Film Dylanovo odbacivanje tradicionalnog folka u korist rocka i električne gitare nadahnute bluesom postavlja kao jedno od središnjih tema.

Pete Seeger, jedan od starješina folk pokreta i svojevrsna očinska figura za Dylana, suočava mladoga glazbenika pitanjem: “Folk ili rock”. Ono što “A Complete Unknown” pokazuje briljantno jest kako glazba, u pravim rukama, postaje oružje.