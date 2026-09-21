JeboTon slavi 15. rođendan na dvije pozornice kluba Boogaloo

Petnaest godina nakon što je sve krenulo, JeboTon se vraća tamo gdje je održana prva zajednička JeboTon fešta, u zagrebački Boogaloo. Ovoga puta rođendan je dovoljno velik da ne stane u jednu večer, pa će se 11. i 12. prosinca ove godine slaviti puna dva dana, na dvije pozornice, uz čak 14 izvođača. Prva potvrđena imena su JeboTon Ansambl, IDEM, Pokle, Tandara i Mitsko Biće, ostatak programa stiže uskoro, a festivalske early bird ulaznice za oba dana dostupne su po cijeni od 25 eura.

JeboTon je nastao 2011. kao kolektiv bendova povezanih prijateljstvom, međusobnom podrškom i DIY pristupom, a prvu zajedničku besplatnu feštu održao je upravo u Boogaloou 14. srpnja iste godine. Kroz petnaest godina iz te priče izrasli su bendovi, albumi, turneje, ulične svirke, festivali i brojne suradnje, ali prije svega jedna velika glazbena obitelj koja je ostala vjerna jednostavnoj ideji, da se stvari mogu raditi zajedno, po svome i bez previše kompliciranja.

Nakon niza JeboTon fešti po Zagrebu, Hrvatskoj i regiji, vrijeme je za središnju rođendansku proslavu. A kad slaviš 15 godina, više nije dovoljno uzeti jednu pozornicu i nadati se da će svi stati na nju. Zato će Boogaloo tijekom dva dana ugostiti po 7 izvođača raspoređenih na dvije pozornice, a prvih pet imena već prilično dobro pokazuje u kojem smjeru ide fešta.

JeboTon Ansambl praktički je hodajući, svirajući i povremeno vrlo glasni DNK cijelog kolektiva. Akustični megasastav promjenjive postave nastao je još u vrijeme prve JeboTon fešte, kada su članovi bendova izašli na ulicu promovirati vlastite pjesme, a tijekom godina ulične svirke, jadranske turneje i spontana okupljanja pretvorili su ih u jedan od najprepoznatljivijih simbola cijele priče.

IDEM, solo projekt Antuna Alekse, u samo nekoliko godina prošao je put od manjih klupskih pozornica do jednog od najistaknutijih imena nove domaće scene, uz dva albuma, rasprodane koncerte te niz strukovnih nagrada. Koliko je cijela priča narasla najbolje je pokazao njegov veliki samostalni koncert na zagrebačkoj Šalati 12. rujna ove godine, nakon kojeg se IDEM u prosincu vraća pod JeboTonov krov, tamo gdje je sve ipak malo zbijenije, znojnije i bliže ekipi.

Pokle je riječki kantautor i producent Luka Poklepović, čija glazba bez previše pitanja skače između energičnog pop punka i modernog rocka. Jednako dobro funkcionira s punim bendom, riffovima i solažama kao i u intimnijem akustičnom izdanju, što ga čini sasvim prirodnim gostom fešte na kojoj se ionako nikad nije previše marilo za uredno posložene žanrovske ladice.

Tandara je solo projekt koji je 2023. singlom „Valovi“ krenuo u vlastitu autorsku priču, nakon godina sviranja i suradnji s drugim glazbenicima. Punkerska energija, elektronika, snažni beatovi i introspektivni tekstovi u njegovim se koncertima sudaraju na način uz koji se može plesati, pjevati i headbangati, po mogućnosti sve troje istodobno.

Mitsko Biće beogradski je indie bend koji je svojim toplim bedroom zvukom osvojio srca hrvatske publike. U proljeće 2025. predstavili su svoj debitantski album „Došlo vreme da se Biće menja“ sastavljen od devet pjesama koje u sebi nose emotivne priče o strahu, nježnosti, ljubavi i potrebi da budemo viđeni. Nakon što su održali dva zagrebačka koncerta u organizaciji KSET-a, pridružit će se svojim prijateljima iz JeboTona kako bi zajedno proslavili veliku godišnjicu glazbe, ljubavi i prijateljstva.

Za organizaciju JeboTonova 15. rođendana zadužena je Dostava zvuka, pa se može reći da će 11. i 12. prosinca u Boogaloo napokon dostaviti točno ono što piše na paketu. A s dvije pozornice, po sedam izvođača i dva dana fešte, ovo definitivno nije ona dostava kod koje će netko pozvoniti, ostaviti paket pred vratima i pobjeći.

JeboTon Fešta održat će se 11. i 12. prosinca 2026. u zagrebačkom Boogaloou. Early bird ulaznice za oba dana dostupne su po cijeni od 25 eura u Dirty Old Shopu i online u sustavu Entrio, a nova imena i ostatak programa organizatori će objaviti uskoro.