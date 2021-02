Britanska glazbenica FKA Twigs (32) podnijela je prije nekoliko tjedana tužbu protiv glumca Shije LaBeoufa (34), u kojoj ga tereti za tjelesno i emocionalno zlostavljanje za vrijeme njihove jednogodišnje veze. Vijest je, dakako, postala goruća tema u Hollywoodu i na svjetskoj glazbenoj sceni, a protiv glumca uskoro su uslijedile i nove optužbe. Pop zvijezda Sia (44) ispričala je svoje negativno iskustvo s problematičnim glumcem, a kolegicu je pohvalila za hrabar javni istup. Gostujući u emisiji ‘CBS This Morning' FKA Twigs je otkrila detalje iz svoje bivše veze s glumcem i prokazala ga kao zlostavljača.

- Konstantno me vrijeđao i ponižavao, nazivao me pogrdnim imenima. Često bi se probudio usred noći i napao me da ga želim ostaviti, da to već planiram u svojoj glavi. Morala sam uvijek spavati gola, u suprotnom bi tvrdio da nešto od njega krijem. Svi znakovi da imam posla sa zlostavljačem, koji uvijek mora biti u centru odnosa, od samog su početka bili tu i mislim da je zato važno javno govoriti o ovome. Ne želim da se to dogodi nekome drugome - ispričala je glazbenica.

FKA Twigs ranije je kazala kako joj je LaBeouf zabranio da pogleda druge muškarce u oči i da ju je izolirao od prijatelja i obitelji. Uskoro je imala vrlo negativno mišljenje o sebi, a sve, kako tvrdi, zahvaljujući njegovim manipulacijama. Pred ljudima je, kaže, mislila da je nevidljiva. Posebno nakon što joj jednom prilikom nitko nije priskočio u pomoć na benzinskoj postaji nakon što ju je glumac navodno krenuo daviti rukama za vrijeme prepirke.

Suočen s optužbama nedavno je reagirao i LaBeouf.

- Nemam opravdanja za svoj alkoholizam ili agresiju, već samo racionalizaciju. Samog sebe i sve oko sebe zlostavljao sam godinama. Imam povijest povređivanja najbližih ljudi. Sramim se te povijesti i žao mi je zbog onih koje sam povrijedio - kazao je glumac, no i većinu optužbi bivše partnerice okarakterizirao neistinitima.