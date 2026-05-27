Oridano Trio donosi duh pariških jazz klubova 3. lipnja u ljetni vrt Vintage Industriala

Ljetne večeri, vrt pod lampicama, čaša omiljenog pića i glazba koja u trenu prenosi publiku ravno u pariške jazz klubove 30-ih godina prošlog stoljeća, upravo takva atmosfera očekuje posjetitelje Jazz Gardena u srijedu, 3. lipnja, kada na pozornicu stiže Oridano Trio, jedan od najcjenjenijih domaćih gypsy jazz sastava.

Predvođen virtuoznim gitaristom Orjenom Riđanovićem, Oridano Trio već godinama gradi status jednog od najvažnijih predstavnika gypsy jazza u Hrvatskoj i regiji. Inspirirani glazbom legendarnog Djanga Reinhardta, ali s jasno prepoznatljivim autorskim pečatom, svojim nastupima spajaju vrhunsku improvizaciju, eleganciju i zarazni swing koji osvaja publiku gdje god nastupaju.

Sastav je nastao 2010. godine pod nazivom Oridano Gypsy Jazz Band, a kroz godine je izgradio prepoznatljiv zvuk temeljen na tradiciji gypsy jazza i modernom pristupu interpretaciji tog žanra. Njihov repertoar uključuje autorske skladbe, klasike Djanga Reinhardta te brojne jazz standarde koji su postali neizostavan dio gypsy jazz kanona.

Orjen Riđanović smatra se jednim od najistaknutijih domaćih gitarista svoje generacije, a tijekom karijere surađivao je s brojnim hrvatskim i međunarodnim jazz glazbenicima. Posebno se ističe činjenica da je njegov talent još 2008. godine prepoznao legendarni Boško Petrović na jazz seminaru u Grožnjanu, što je bio važan trenutak u razvoju njegove karijere.

Publiku u Jazz Gardenu očekuje večer profinjenog i razigranog zvuka, od brzih gitarskih dionica i toplih kontrabas linija do karakterističnog “manouche” groovea zbog kojeg noga sama pleše ispod stola. Uz Riđanovića, na pozornici će nastupiti Hrvoje Sudar na ritam gitari te Mario Jamnić na kontrabasu, glazbenici koji svojim iskustvom i energijom dodatno upotpunjuju autentičan zvuk trija.

Oridano Trio iza sebe ima brojne nastupe na jazz festivalima i koncertnim pozornicama diljem Hrvatske i inozemstva, a publika ih posebno voli zbog spoja virtuoznosti, šarma i spontane komunikacije s publikom. Njihovi albumi i singlovi, poput “Swing of Swings”, “Swing King” i “Natural Beauty”, dodatno su učvrstili njihov status jednog od najznačajnijih domaćih gypsy jazz sastava.

Koncert će se održati u srijedu, 3. lipnja, s početkom u 20 sati, a ulaz je besplatan. Ljubitelji jazza i swinga imat će priliku uživati u atmosferi koja spaja eleganciju starog jazza i opuštenost urbanog ljetnog vrta.