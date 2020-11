Gledajte i čitajte: Lovci na Frica uživo čitaju ulomke svojih djela

Polufinalisti Expressove književne Nagrade čitaju za vas ulomak iz svojeg djela na platformama 24sata od ponedjeljka do petka u 20 sati

<p>Odabrano je 14 naslova koji ulaze u širi izbor književne nagrade Fric koja se već četvrtu godinu u organizaciji tjednika Express dodjeljuje za najbolju proznu neprevedenu knjigu premijerno objavljenu u Hrvatskoj u razdoblju 1. srpnja 2019. - 30. lipnja 2020.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Prošlogodišnji pobjednik</strong></p><p>Naime, Tjednik Express raspisao je Natječaj za književnu nagradu Fric za najbolju knjigu fikcijske proze 2019./20., 75 tisuća kuna vrijedno priznanje koje je ime dobilo po nadimku Miroslava Krleže, koje donosi glavni pokrovitelj Barcaffe. Žiri u sastavu: B<strong>iljana Romić (predsjednica), Vesna Degoricija, Jagna Pogačnik, Hrvoje Klasić, Vlado Martek i Igor Vikić</strong> odabrao je sljedeće knjige:</p><p><strong>Cvijetić Darko: “Što na podu spavaš”, Govedić Nataša: “Kako zavoljeti morskog psa”, Gregur Marko: “Vošicki”, Gudelj Marina: “Fantomska bol”, Kaplan Almin: “Meho”, Mehmedinović Semezdin: “Ovo vrijeme sada”, Mihaela Gašpar: “Nemirnica”, Mlinarević Martina: “Bukača”, Nikolaidis Andrej: “Odlazak”, Periš Želimir: “Mladenka kostonoga”, Prtenjača Ivica: “Plivač”, Stolica Ante Zlatko: “Blizina svega”, Vujčić Marina: “Pedeset cigareta za Elenu”, Škare Andrija: “Dva prsta iznad gležnja”.</strong></p><p>Svi će polufinalisti za sve čitatelje čitati ulomak iz svojeg djela na platformama 24sata od ponedjeljka do petka u 20 sati. Uživo ćete ih moći pratiti na službenim Facebook stranicama 24sata Video, Best Book - najčitaniji književni magazin, 24sata Politiko, Književna nagrada Fric, Express.hr...</p><p>- Konkurencija je velika i vrlo jaka. Bilo je jako teško od 50 knjiga odabrati njih 13 za širi izbor pa zbog istih glasova smo izabrali njih 14. Slijedi nam uži izbor gdje ćemo odabrati njih šest pa između njih biramo pobjednika. I dalje je rat važna tema, ali ove godine u nešto manjem opsegu. No, pisci su antiratno nastrojeni te ga prikazuju kao besmislenim i totalno nekorisnim stanjem - rekla je predsjednica čitačkog žirija, inače novinarka <strong>Biljana Romić</strong>. Uži krug od šest finalista bit će objavljen na Sajmu knjiga u Puli...</p><p>Raspored: </p><p>“Blizina svega”<br/> Ante Zlatka Stolice (16.11)</p><p>“Vošicki”<br/> Marka Gregura (17.11)</p><p>“Plivač”<br/> Ivice Prtenjače (18.11)</p><p>“Fantomska bol”<br/> Marine Gudelj (19.11)</p><p>“Mladenka kostonoga”<br/> Želimira Periša (20.11)</p>