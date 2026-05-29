Gledali smo španjolsku seriju 'Berlin i dama s hermelinom': Hit je unatoč brojnim manama

OCJENA: 6/10

Pet sezona španjolske serije “Kuća od papira” (“La casa de papel”, 2017. - 2021.) najuspješniji je Netflixov projekt koji nije na engleskom jeziku, a lik karizmatičnog pljačkaša i osvajača ženskih srca, zvan Berlin, kojega glumi karizmatični Pedro Alonso, jedan je od najomiljenijih junaka svih Netflixovih serija. Tvorac te pljačkaške kronike, Álex Pina, nije znao da će Berlin osvojiti srca gledatelja i nesmotreno ga je ubio na kraju druge sezone, što je izazvalo proteste publike, osobito ženske.

Pina se u sljedeće tri sezone svoje priče marljivo vraćao u prošlost u kojoj je Berlin živ, tako da je publika dobila repete svog junaka. A kad je serija završila, Pina i Netflix odlučili su oživjeti oba svoja profitabilna brenda. Stvorili su dvije sestrinske serije i dali im isti nadnaslov kao i onoj izvornoj, “Kuća od papira”, a svaku su nazvali “Berlin” da se zna o kome je te da je taj o kome je serija živ i zdrav, da pljačka sve što poželi i osvaja svaku ženu u koju se zaljubi.

Prva serijska sestra “Kuće od papira” zove se “Berlin i pariški dragulji” (“Berlín y las joyas de París”, 2023.), a druga, najnovija, premijerno dostupna na Netflixu od 15. svibnja, “Berlin i dama u hermelinu” (“Berlín y la dama del armiño”, 2026.) i već je drugog dana bila hit u Hrvatskoj. S Berlinom nema šale, on uspješno pljačka sve što poželi, a na pitanje vojvotkinje Genoveve (Marta Nieto) “Jeste li bili zaljubljeni”, odgovara s osmijehom: “Ne znam kad nisam bio”.

Vojvotkinja je žena bogatog i moćnog vojvode Álvara Hermose de Medine (José Luis García-Pérez), vlasnika najveće palače u Sevilli, podzemnog trezora s brdima milijuna dolara i basnoslovno skupocjene kolekcije ukradenih slika. U njegovoj su kolekciji slike koje su stvarno ukradene i do danas nisu pronađene poput Rembrandtove “Oluje na Galilejskom moru”, Van Goghovih “Makova”, Modiglianijeve “Žene s lepezom” i najvrjednije slike ikad ukradene, Caravaggiova “Kristova rođenja”, naslikanog 1609. i nestalog u noći između 17. i 18. listopada 1969. iz oratorija San Lorenzo u Palermu.

Taj vojvoda Alvaro divi se Berlinu kao genijalnom kradljivcu i traži da mu za veliku svotu novca ukrade sliku koju najviše želi, a to je “Dama s hermelinom” Leonarda da Vincija. Berlin sa svojom pljačkaškom ekipom uspije potajno ući u vojvodin podzemni raj s njegovom galerijom ukradenih slika, krevetom u kojemu spava s vojvotkinjom i uz fina pića gleda svoj dragocjeni plijen te odluči vojvodu opljačkati i tako mu očitati lekciju. Gledajući slike, Berlin svojoj bandi drži nadahnuti govor: “Što je umjetnost? Najviša vibracija ljudske duše. Svaka od ovih slika stvorena je zato da ponovno spoji ljudsku dušu i ljepotu. I bol ovog svijeta.

Ali ovaj vojvoda tako je bahat da je morao napraviti ovaj bordel ukradene umjetnosti. S vinom, krevetom, čak i fiksnim telefonom jer ometa signal. Tako da mu večeru donesu u krevet. Gnusno”. Vojvoda ugosti Berlina i njegovu bandu u svojoj palači, nepovjerljivo nadgleda njihove pripreme krađe “Dame s hermelinom” i čak se sprijatelji s Berlinovim partnerom, sredovječnim Damianom Vasquezom (izvrsni Tristan Ulloa), koji se potajno zaljubi u vojvodinu ženu, a i ona u njega, i to ludo, strastveno.



I tu počinju problemi serije. Usporedno s pripremama tri pljačke, prvo vojvodina novca, zatim njegove ukradene kolekcije slika i na kraju Leonardove “Dame s hermelinom”, autori serije, Álex Pina i Esther Martínez Lobato, pletu četiri ljubavne drame. Prva je ona Berlina i temperamentne kradljivice Candele (Inma Cuesta), druga tragična sudbina Roia (Julio Peña) i Cameron (Begoña Vargas), treća ljubavna dilema Keile (Michelle Jenner), koja ima dva ljubavnika, Brucea (Joel Sánchez) i Claudija (Jason Fernández), a četvrta već spomenuta ljubav Damiana i vojvotkinje Genoveve.

Sve se zahuktava, i pripreme krađa i ljubavne drame, ali tako da pljačke smetaju ljubavima, a ljubavi umrtvljuju pljačke. Sudaraju se dva motiva i jedan drugome toliko smetaju da prizori, naoko napeti i dinamični, puni emocija i strasti, postaju zamorni i često dosadni. Autori serije trude se da serija bude neodoljiva. Doslovno je raspojasana, dekadentna, često besramno razmetljiva. Ali i zabavna, sa svim nedostacima. I zato je hit. Nije osobito vrijedna, ali konzumira se kao primamljivi fast food bastard paelle i burgera.