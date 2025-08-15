Izvrsna južnokorejska serija 'Kako postati odvjetnik' na listi je najgledanijih u Hrvatskoj

Kako postati odvjetnik/NETFLIX;

OCJENA: 8/10

Kad serija nakon svega četiri dostupne epizode (od budućih deset u prvoj sezoni) dođe na listu najgledanijih u Hrvatskoj, k tome južnokorejska, a nije “Igra lignje”, onda to zaslužuje pažnju. Serija se na hrvatskom zove “Kako postati odvjetnik”, što je siromašna verzija izvornoga korejskog naslova koji glasi “Esquire: Odvjetnici koji sanjaju postati odvjetnici”. Kvaka je u engleskoj riječi “esquire” koja se pojavljuje na engleskom, ne na korejskom, na početku i svršetku svake epizode.

Što znači ta riječ? Wikipedija kaže: “Esquire je kurtoazna titula. U Ujedinjenom Kraljevstvu “esquire” je povijesno bila titula poštovanja koja se dodjeljivala muškarcima višega društvenog ranga, posebno pripadnicima zemljoposjedničkog plemstva iznad ranga gospodina i ispod ranga viteza”. Nastavak naslova nakon riječi “esquire” nam kaže da je to serija o “odvjetnicima koji sanjaju postati odvjetnici”, što znači da je hrvatski naslov na Netflixu pogrešan jer to nije serija o tome kako postati odvjetnik nego serija o odvjetnicima koji su to već postali i koji daju sve od sebe da bi bili časni i zaslužili titulu poštovanja, “esquire”, te bili gospoda u svome poslu.

Foto: Netflix



A kako to izgleda u elitnoj odvjetničkoj kući Yullim u Seulu vidi se već na početku prve epizode u kojoj odmah, elegantno, pametno i duhovito, upoznajemo dvoje glavnih junaka. Ona je mlada odvjetnica, početnica, vježbenica, Kang Hyo-min (Jung Chae-yeon), koja kasni u svoju grupu na razgovor za posao. I ne samo da kasni, što se u Yullimu ne tolerira, nego ima izlizane cipele i površno očišćenu mrlju na košulji. Sve to vidi Yoon Seok-hoon (Lee Jin-wook), voditelj odvjetničkog odjela za parnice koji joj bez oklijevanja kaže da kasni, da je neuredna te da odmah mora napustiti dvoranu jer nema pravo pristupiti razgovoru za posao.

Foto: Netflix

Njih dvoje, ugledni i strogi odvjetnik i darovita, naoko kaotična početnica, od prve zajedničke scene funkcioniraju kao protivnici i saveznici, što je najbolja matrica budućega bliskog odnosa, koji je u prve četiri epizode tek u začetku. Ono što ih od prvog susreta povezuje jest predanost poslu, upornost i nepogrešiv osjećaj za pravdu. Oboje su vrhunski pravnici i odvjetnici, svatko na svoj živopisan način. Ona je vježbenica s pedigreom, kći uglednog suca i profesora prava, a on samotnjak bez djece koji s bivšom suprugom dijeli psa i čezne imati dijete koje njegova bivša žena nije željela.

Njezina patnja je gluhonijema sestra blizanka koju je njihova majka kao znak nesreće izbacila iz obitelji i Hyo-min odgajala da bude u svemu savršena, sve dok zbog disleksije nije pukla. Svejedno je na studiju bila među najboljima i Seok-hoonovi kolege znaju da je lumen i uspiju je vratiti u dvoranu. Kad prođe na razgovoru i bira u kojem će odjelu raditi, izabere baš Seok-hoonov parnički odjel, najzloglasniji po disciplini i neizdrživom radnom ritmu. Ona je jedina izabrala taj odjel, a ostali su u njega strpani prisilno.

Foto: Netflix

No to joj u početku nimalo ne olakšava odnos sa Seok-hoonom, koji vidi da radi briljantno i bolje od svih, ali joj svejedno ne oprašta nijedan pogrešan korak od discipline odvjetničkog posla.U seriji ima mnogo lica, no Hyo-min i Seok-hoon su središte svih procesa kojim se bavi svaka od prve četiri epizode. A središte su zato što znaju i osjećaju da se iza svake pravne bitke nalaze zlikovci i žrtve kojima pravo može sve ili ništa. Pravda i pravo imaju ljudsko lice, a Hyo-min i Seok-hoon su emocionalni magneti za bol i patnju onih koji u parnici podnose pravnu nepravdu.

Svaka epizoda ima svoju priču, tužbu zbog krađe plina, nemarnog pohranjivanja sperme čovjeka koji nakon operacije ostaje neplodan, nasilja prema djetetu kojega se otac, odvratan bogataš, želi riješiti i oduševljen je idejom da njegov odvjetnik, ni više ni manje nego Seok-hoon, koji čezne imati dijete, ubije djevojčicu koju je tata prije toga zvjerski pretukao.

Foto: Netflix

U seriji nema čega nema, ali svako je pretjerivanje i melodrama usidreno u srca i pamet dvoje junaka koji se ponašaju kao da nose teret svega što je u svijetu nepravedno i nemoguće. Serija “Kako postati odvjetnik” podsjeća nas na još jednu izvrsnu južnokorejsku odvjetničku seriju, “Nevjerojatnu odvjetnicu Woo”, u kojoj je junakinja autist i na sličan se način predaje poslu u kojemu pravo i pravda nisu uvijek na istoj strani.