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KINO KRITIKA

Gledali smo 'Spider-Man: Novi dan': Superjunak nije klinac više i ogolio je dušu pred svima

Piše Morana Ćosić,
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Gledali smo 'Spider-Man: Novi dan': Superjunak nije klinac više i ogolio je dušu pred svima
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Foto: Pixsell/IPA
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Ono što ‘Spider-Man: Novi dan’ uzdiže na višu razinu jest neporeciva kemija između Toma Hollanda i Zendaye, uz majstorske akcijske scene

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Osim što dijele platno u epskoj “Odiseji” Christophera Nolana, zvjezdani trojac Tom Holland, Zendaya i Jon Bernthal ponovno se ujedinio, no ovog puta u znatno drukčijem žanru - u Marvelovu superherojskom svemiru. Pet godina nakon što je tragičan kraj filma “Put bez povratka” izbrisao Petera Parkera iz sjećanja svih koje je volio, “Spider-Man: Novi dan” stigao je u kina kao novi početak za junaka.

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Bili smo na svečanoj premijeri krajem srpnja u Branimir centru, kad je na ulasku u dvoranu nastao stampedo, a neki su došli odjeveni poput svog superjunaka ili bar kombinaciji crvene i plave odjeće kakav je bio dress code na pozivnicama. Film je režirao Destin Daniel Cretton, redatelj filma “Shang-Chi i legenda o deset prstenova”. Njegov četvrti samostalni film s Hollandom u glavnoj ulozi je emotivno složenija priča o usamljenosti i pronalaženju sebe nakon što je sav poznati svijet nestao. Već tijekom prvog vikenda prikazivanja ostvario je 653.636 eura box office prihoda u hrvatskim kinima, okupivši čak 59.033 gledatelja, te se film službeno upisao u povijest kao najuspješnije otvaranje studijskog filma prvog vikenda u Hrvatskoj po box office zaradi.

Foto: Pixsell/IPA


Radnja se događa nekoliko godina nakon što je čarolija Doctora Strangea počela djelovati. Svijet je zaboravio tko je Peter Parker. Živi sam u skromnom stanu, i dalje shrvan smrću tete May. Preko društvenih mreža promatra život bivše djevojke MJ, koju glumi Zendaya, i najboljeg prijatelja Neda, kojega glumi Jacob Batalon. Više nije osvetnik koji spašava galaksiju nego se vratio korijenima. Postao je “prijateljski pauk iz susjedstva” koji surađuje s njujorškom policijom u borbi protiv svakodnevnoga kriminala.

Foto: Pixsell/IPA

Njegov je ugled u gradu na vrhuncu; mediji izvještavaju o rekordno niskim stopama kriminala zahvaljujući njemu. No mir ne traje dugo. Pojavljuje se tajanstvena nova prijetnja, biće koje može zaposjesti tuđa tijela. Istovremeno, Peter se suočava s unutarnjim demonima. Njegova paukolika DNK doživljava evoluciju, uzrokuje mu glavobolje i nekontrolirane promjene moći.

Foto: Pixsell/IPA


Film istražuje njegove osjećaje, teret samoće i krivnje. Cretton vješto stvara atmosferu koja podsjeća na filmove Tima Burtona ili Sama Raimija, gdje se usamljenost glavnog lika osjeća u gotovo svakom kadru. Hollandova naracija u obliku pisma koje planira jednog dana dati MJ postavlja emotivni temelj priče. To je odmak od formule koji su obožavatelji dugo priželjkivali, fokusiran na čovjeka ispod maske i cijenu koju plaća za svoje herojstvo. Iako je priča mračnija, film je ispunjen toplinom koja dolazi od kemije među likovima.

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Tom Holland je dokazao da je prerastao ulogu simpatičnoga klinca. Ovo je njegova najzrelija i emotivno snažnija izvedba Petera Parkera. Ono što film uzdiže na višu razinu jest neporeciva kemija između Toma Hollanda i Zendaye. Njihova stvarna veza prenosi se na platno. Zendaya donosi novu ranjivost liku MJ, koja je dosad bila uglavnom sarkastična i emocionalno suzdržana. Čak i Jacob Batalon kao Ned dobiva više prostora za razvoj. Dinamika ovog trojca ostaje najsnažniji adut franšize.

Foto: Pixsell/IPA


Redatelj Destin Daniel Cretton dokazao je već da je majstor za koreografiju borbe, a ovdje je taj talent podigao na novu razinu. Akcijske scene, od brzog njihanja između nebodera do brutalnih borbi prsa o prsa, opisane su kao najbolje u Marvelovu svemiru u posljednjih nekoliko godina.

Foto: Pixsell/IPA

Sporedni likovi također unose svježinu. Jon Bernthal kao Frank Castle/Punisher savršen je kontrast Hollandovu Spider-Manu. Mark Ruffalo se vraća kao Bruce Banner, a Sadie Sink, poznata iz serije “Stranger Things”, debitira u Marvelovu svemiru u tajanstvenoj, ali ključnoj ulozi. Unatoč brojnim pohvalama, “Novi dan” nije bez mana.

Foto: Pixsell/IPA


Određeni negativci, poput Scorpiona kojega glumi Michael Mando i Tombstonea, pojavljuju se prekratko i nisu dovoljno iskorišteni. Priča o Peterovoj fizičkoj transformaciji također je gurnuta u drugi plan kako bi se napravilo mjesta za misterij oko lika Sadie Sink.

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Kao i većina filmova Marvelova filmskog svemira, i ovaj neizbježno završava spektakularnim, apokaliptičnim uništavanjem digitalno oblikovanog velegrada. Tom Holland možda odrasta s Peterom Parkerom, ali filmovi o Spider-Manu i dalje se opiru ozbiljnijoj promjeni.

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