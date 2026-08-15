Gledali smo 'Spider-Man: Novi dan': Superjunak nije klinac više i ogolio je dušu pred svima

Osim što dijele platno u epskoj “Odiseji” Christophera Nolana, zvjezdani trojac Tom Holland, Zendaya i Jon Bernthal ponovno se ujedinio, no ovog puta u znatno drukčijem žanru - u Marvelovu superherojskom svemiru. Pet godina nakon što je tragičan kraj filma “Put bez povratka” izbrisao Petera Parkera iz sjećanja svih koje je volio, “Spider-Man: Novi dan” stigao je u kina kao novi početak za junaka.



Bili smo na svečanoj premijeri krajem srpnja u Branimir centru, kad je na ulasku u dvoranu nastao stampedo, a neki su došli odjeveni poput svog superjunaka ili bar kombinaciji crvene i plave odjeće kakav je bio dress code na pozivnicama. Film je režirao Destin Daniel Cretton, redatelj filma “Shang-Chi i legenda o deset prstenova”. Njegov četvrti samostalni film s Hollandom u glavnoj ulozi je emotivno složenija priča o usamljenosti i pronalaženju sebe nakon što je sav poznati svijet nestao. Već tijekom prvog vikenda prikazivanja ostvario je 653.636 eura box office prihoda u hrvatskim kinima, okupivši čak 59.033 gledatelja, te se film službeno upisao u povijest kao najuspješnije otvaranje studijskog filma prvog vikenda u Hrvatskoj po box office zaradi.

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Radnja se događa nekoliko godina nakon što je čarolija Doctora Strangea počela djelovati. Svijet je zaboravio tko je Peter Parker. Živi sam u skromnom stanu, i dalje shrvan smrću tete May. Preko društvenih mreža promatra život bivše djevojke MJ, koju glumi Zendaya, i najboljeg prijatelja Neda, kojega glumi Jacob Batalon. Više nije osvetnik koji spašava galaksiju nego se vratio korijenima. Postao je “prijateljski pauk iz susjedstva” koji surađuje s njujorškom policijom u borbi protiv svakodnevnoga kriminala.

Foto: Pixsell/IPA

Njegov je ugled u gradu na vrhuncu; mediji izvještavaju o rekordno niskim stopama kriminala zahvaljujući njemu. No mir ne traje dugo. Pojavljuje se tajanstvena nova prijetnja, biće koje može zaposjesti tuđa tijela. Istovremeno, Peter se suočava s unutarnjim demonima. Njegova paukolika DNK doživljava evoluciju, uzrokuje mu glavobolje i nekontrolirane promjene moći.

Foto: Pixsell/IPA



Film istražuje njegove osjećaje, teret samoće i krivnje. Cretton vješto stvara atmosferu koja podsjeća na filmove Tima Burtona ili Sama Raimija, gdje se usamljenost glavnog lika osjeća u gotovo svakom kadru. Hollandova naracija u obliku pisma koje planira jednog dana dati MJ postavlja emotivni temelj priče. To je odmak od formule koji su obožavatelji dugo priželjkivali, fokusiran na čovjeka ispod maske i cijenu koju plaća za svoje herojstvo. Iako je priča mračnija, film je ispunjen toplinom koja dolazi od kemije među likovima.

Tom Holland je dokazao da je prerastao ulogu simpatičnoga klinca. Ovo je njegova najzrelija i emotivno snažnija izvedba Petera Parkera. Ono što film uzdiže na višu razinu jest neporeciva kemija između Toma Hollanda i Zendaye. Njihova stvarna veza prenosi se na platno. Zendaya donosi novu ranjivost liku MJ, koja je dosad bila uglavnom sarkastična i emocionalno suzdržana. Čak i Jacob Batalon kao Ned dobiva više prostora za razvoj. Dinamika ovog trojca ostaje najsnažniji adut franšize.

Foto: Pixsell/IPA



Redatelj Destin Daniel Cretton dokazao je već da je majstor za koreografiju borbe, a ovdje je taj talent podigao na novu razinu. Akcijske scene, od brzog njihanja između nebodera do brutalnih borbi prsa o prsa, opisane su kao najbolje u Marvelovu svemiru u posljednjih nekoliko godina.

Foto: Pixsell/IPA

Sporedni likovi također unose svježinu. Jon Bernthal kao Frank Castle/Punisher savršen je kontrast Hollandovu Spider-Manu. Mark Ruffalo se vraća kao Bruce Banner, a Sadie Sink, poznata iz serije “Stranger Things”, debitira u Marvelovu svemiru u tajanstvenoj, ali ključnoj ulozi. Unatoč brojnim pohvalama, “Novi dan” nije bez mana.

Foto: Pixsell/IPA



Određeni negativci, poput Scorpiona kojega glumi Michael Mando i Tombstonea, pojavljuju se prekratko i nisu dovoljno iskorišteni. Priča o Peterovoj fizičkoj transformaciji također je gurnuta u drugi plan kako bi se napravilo mjesta za misterij oko lika Sadie Sink.

Kao i većina filmova Marvelova filmskog svemira, i ovaj neizbježno završava spektakularnim, apokaliptičnim uništavanjem digitalno oblikovanog velegrada. Tom Holland možda odrasta s Peterom Parkerom, ali filmovi o Spider-Manu i dalje se opiru ozbiljnijoj promjeni.