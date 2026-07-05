Gledali smo Dan razotkrivanja: Izvanzemaljci su opet u fokusu, Steven Spielberg provocira...

Povratak Stevena Spielberga znanstvenoj fantastici, žanru u kojem je ostavio dubok trag, dočekan je s velikim iščekivanjem. “Dan razotkrivanja”, u originalu “Disclosure Day”, ambiciozan je film koji spaja mudrost i zrelost 79-godišnjeg redatelja s dječjim čuđenjem koje je obilježilo njegove klasike. Ovo je jedan od njegovih zapaženijih filmova u posljednja dva desetljeća, ostvarenje koje se bavi velikim idejama i hrabro ih prikazuje na platnu, vizualno dojmljivo i tematski vrlo intrigantno. Oprez, u nastavku slijede spojleri...

Unatoč ponekim manama u priči, redateljski potpis Spielberga osjeća se u svakoj sceni. Film nas bez uvoda baca usred napete potjere. Daniel Kellner, kojega glumi Josh O’Connor, idealistični je stručnjak za kibernetičku sigurnost koji bježi od bivših poslodavaca, tajnovite vladine agencije Wardex.

Foto: Pixsell/IPA

Sa sobom nosi povjerljive dokumente i misteriozni izvanzemaljski artefakt, dokaze koji bi trebali razotkriti desetljeća dugu zavjeru o skrivanju postojanja izvanzemaljskog života. Za petama mu je Noah Scanlan, kojeg tumači Colin Firth, arhetipski negativac u crnom odijelu, čovjek čiji britanski naglasak i ledeni pogled ne ostavljaju sumnju u njegove namjere. On vjeruje da čovječanstvo nije spremno za istinu, no stvarni motivi leže u monopolizaciji izvanzemaljske tehnologije.

Foto: Pixsell/IPA



U paralelnoj radnji upoznajemo Margaret Fairchild, koju igra Emily Blunt, meteorologinju iz Kansas Cityja čiji se život preokrene nakon što joj jednog dana kroz prozor uleti ptica crveni kardinal i namigne. Odjednom, počinje govoriti strane jezike, čitati misli i dobivati vizije o Danielu, čovjeku kojeg nikad nije upoznala. Dvije priče, isprva nepovezane, spajaju se u vješto isprepletenoj narativnoj strukturi, koja se oslanja na sudbinsku povezanost.

Foto: Pixsell/IPA



Spielberg i njegov dugogodišnji suradnik, scenarist David Koepp, vode nas kroz elemente redateljeve filmografije. Tu su automobilske potjere koje podsjećaju na “Sugarland Express”, paranoidni triler u stilu “Minority Reporta”, obiteljska toplina i čuđenje iz “E.T.-ja” te novinarska drama nalik na “The Post”. Scenarij Koeppa, iskusnog autora žanrovskih filmova, ambiciozno se bavi velikim idejama. Pitanja koja film postavlja, poput utjecaja otkrića izvanzemaljaca na svjetske religije, obrađena su sažeto i s fokusom na ljudske reakcije. Cijela teološka dilema svedena je na sporedni lik Jane, koju glumi Eve Hewson, Danielove djevojke i bivše časne sestre, koja u dvije kratke ali efektne scene iznese i razriješi uvjerljivo vjerska preispitivanja.



Film je tehnički na visokoj razini, što se od Spielberga i očekuje. Vizualni efekti su impresivni dok je dizajn zvuka precizan i stvara upečatljivu atmosferu. Mada ponekad CGI efekti izgledaju jeftino, kao i u većini filmova koji su u zadnje vrijeme stigli na kinoplatna. Ima i ponekih naivnih scena, ali čak i kad priča filma slabi, odlični glumci ga nose. Prije svega, tu je Emily Blunt. Njezina izvedba meteorologinje koju su zaposjele izvanzemaljske sile je vrlo upečatljiva. Njezin lik je emocionalno središte filma, sidro koje prizemljuje i najneobičnije koncepte. Slično vrijedi i za Colmana Dominga u ulozi Huga, Danielova mentora i moralnoga kompasa filma.

Foto: PROMO



Dok ga jedni hvale kao sjajan povratak i jedan od najboljih filmova godine, drugi ga smatraju zastarjelim, naivnim i predugačkim filmom čija priča i nije uvjerljiva. Film postavlja pitanje što bi se dogodilo kad bismo saznali istinu. Bi li nas ona ujedinila ili dodatno podijelila? Bi li saznanje da postoje druga “viša bića” uništilo religiju i vjeru? Spielberg nudi pozitivan odgovor, govoreći da bi nas istina i suosjećanje mogli spasiti od laži i neiskrenosti, koje su nas kao vrstu unazadile. Upravo je ta poruka dobila najoštrije kritike.

Foto: Pixsell/IPA

Mnogi smatraju da je takav stav u današnjem svijetu lažnih vijesti, velikih podjela i nepovjerenja u vlast naivan i zastario. Ideja da bi objava videosnimki izvanzemaljaca natjerala čovječanstvo da se ujedini i promijeni najvažnije vrijednosti čini se kao maštarija iz 90-ih, a ne kao stvarna mogućnost za 2026.

Kraj filma još je više podijelio mišljenja. Za jedne, to su neke od najosjećajnijih i najsnažnijih scena Spielbergove karijere. Za druge, kraj je nejasan, bez pravog vrhunca i razočaravajući. Unatoč manama, “Dan razotkrivanja” je film o kojem se priča te složeno i veliko djelo koje dokazuje da veliki hitovi i dalje mogu biti izazovni i, iznad svega, ispunjeni onom posebnom filmskom čarolijom koju samo majstor poput Spielberga može stvoriti.