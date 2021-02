Ovog tjedna izašle su nominacije za dodjelu nagrada 'Zlatni globus', koje će se održati 28. veljače 2021. Gotovo svake godine postoji nominacija koja iznenadi publiku, a sada je to Netflixova serija 'Emily in Paris'.

Dok su jedni oduševljeni njom, drugi su je prozvali najgorom serijom na Netflixu ikad. Ove godine 'Emily in Paris' dobila je nominaciju za najbolju televizijsku seriju u kategoriji mjuzikla ili komedije.

U toj kategoriji, serija se bori s 'Flight Attendant', 'The Great', 'Ted Lasso' te 'Schitt's Creek', a glumica Lily Collins (31), koja glumi Emily, dobila je nominaciju za najbolju izvedbu u televizijskoj seriji u mjuziklu ili komediji. Lily se u kategoriji bori s Kaley Cuoco, Elle Fanning, Jane Levy i Catherine O'Hare.

Gledatelji nisu oduševljeni što je 'Emily in Paris' nominirana za prestižnu nagradu.

- Nominacija 'Emily In Paris' za bilo kakvu nagradu pored serije 'I May Destroy You' doslovno je zločin i povrjeđuje moju dušu - pisali su korisnici Twittera.

- Razumijem ljude da uživaju u seriji 'Emily in Paris' jer je lagana, zabavna. Ali biti nominiran za Zlatni globus?! Zaista ne razumijem - pisali su gledatelji.

Posljednja sezona serije 'Schitt's Creek' pomela je konkurenciju na Emmyju 2020., stoga se pretpostavlja da je favorit i ove godine na dodjeli 'Zlatnih globusa'.