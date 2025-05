Gledatelji 'Braka na prvu' opet su kritizirali Kristinu: 'Zagrizla je usnu od srama i nervoze!'

Nakon pete zajedničke večere, kad su kandidati 'Braka na prvu' napokon iznijeli svoja mišljenja o odnosima među parovima, sve te dojmove i stavove detaljno su raspravili i sa stručnjacima.

Foto: RTL

Igor je sumnjičav oko Markovih novonastalih osjećaja prema Kristini, no njegova supruga Doris vidi koliko je Tina zadovoljna. „Ako je ona sretna, ja sam još sretnija“, rekla je Doris.

Potom je Igor pričao što se to sve dogodilo na njegovu rođendanu poslije kojeg su Kristina i Marko završili zajedno. Rekao je da su Tina i Marko bili prisni dok su plesali, no Kristina se nije složila s tim. „I sa Simonom sam plesala izazovno pa to nisi tako spojio“, komentirala je Kristina, a Igor je nastavio pričati kako su Kristina i Marko ranije otišli s rođendana te završili skupa u stanu. „Ako je krajnji ishod neka nova ljubav, zar nije to zapravo dobra stvar?“ zanimalo je Ivu Stasiow, a Igor se složio s njom.

Foto: RTL

Kristina je znala da će Igor držati Franjinu stranu, kao što je i Doris na njezinoj, ali ne želi da se pričaju neistine. „Što, svi smo mi budale i svi smo vidjeli sve krivo, a oni se tri dana poslije ponašaju kao par i nazdravljaju iskrenoj ljubavi?“ čudio se Franjo.

Dean je želio znati otkad se Marku sviđa Kristina i on je ponovio ono što je rekao svojoj partnerici - otkako ju je vidio na prvoj zajedničkoj večeri! „Očito je počelo i prije - i sam je priznao da je gleda“, komentirao je Franjo te nastavio: „I tu je pokazao koliko je bio neiskren u odnosu s Irmom, stalno je pisao da ostaje i elaborirao odgovore raznim hvalospjevima.“

Foto: RTL

Kristina je pričala da je prvo bila u šoku kad je došlo do zamjene partnera, no sada se osjeća super. „Dobila sam od njega u ovih pet dana puno više nego što sam dobila u mjesec i nešto“, rekla je i dodala da joj je bilo lijepo s Franjom, ali da ju je povrijedio i sad ga je prekrižila. „Da mi je znati s čim sam ja nju povrijedio“, čudio se Franjo dok je Kristina govorila da je samo trebao reći da ostaju skupa.

Foto: RTL

Gledatelji, sada već standardno, za Kristinu nisu imali lijepih riječi, ali jesu za Franju i Irmu.

''Bravo Franjo'', ''Plavuša na aparatima'', ''Kristina zagrizla usnu od srama i nervoze'', ''Kristina i Marko su oboje odvratni'', ''Irma je lijepa, pametna i simpatična i neusporedivo najbolja u emisiji'' - komentirali su gledatelji.