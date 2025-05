Nove drame u 'Braku na prvu': 'Marko je neiskren, bacio je oko na Kristinu, a Irmi pričao bajke'

Nakon pete zajedničke večere, kad su kandidati 'Braka na prvu' napokon iznijeli svoja mišljenja o odnosima među parovima, večeras su sve te dojmove i stavove detaljno raspravili i sa stručnjacima.

Foto: RTL

Igor je sumnjičav oko Markovih novonastalih osjećaja prema Kristini, no njegova supruga Doris vidi koliko je Tina zadovoljna. „Ako je ona sretna, ja sam još sretnija“, rekla je Doris. Manuel je otkrio dečkima kako mu se ne sviđa Emino ponašanje, ali i da su riješili to iako on ne želi ništa više od prijateljstva. „Znam što želim trenutno i nije mi teško donijeti odluku“, rekao je.

Doris i Kristina dotaknuli su se i Silvije i Hrvoja. „Mislim da je Silvija svjesna svega“, rekla je Doris, a i Irma i Franjo našli su se na tapetu. „Franjo pati na jedne stvari, Irma na druge… nespojivo“, smatra Kristina. Silvija nije bila sigurna u odluku o ostanku, Hrvoje jest, a i Ema nije imala dvojbe.

Foto: RTL

Bojana i Darko podijeli su dojmove s vjenčanja, a potom je Bojana otkrila svoje obiteljske probleme i neke teške trenutke u životu, a stručnjaci su je pohvalili što joj odustajanje nije opcija. „Svaka joj čast što se tako lijepo otvorila ljudima i što se ne srami što je imala težak život“, komentirala je Irma.

Kad je o njihovu odnosu riječ, istaknula je da uz Darka osjeća smirenost, brižnost, može mu vjerovati, a Darko - sreću. „Kad se ujutro probudim, odmah imam osmijeh na licu. Dovoljno je da me pogleda i odmah se smijem“, rekao je Darko, a oboje su napisali da ostaju. Stručnjaci vide u njima potencijal i primijetili su da se Bojana baš sviđa Darku.

Foto: RTL

Stručnjaci su potom zamolili Jeannette i Simona da im komentiraju ostale kandidate jer žele čuti neka iskrena zapažanja najstarijeg para zato što su izvrsni promatrači. Jeannette je rekla kako se vidi da se Kristina i Marko dobro slažu, a potom je željela istaknuti kako se Hrvoje ponaša prema Silviji te da im je to često bolno gledati. „Kad sam ja rekao Silviji da zašuti?“ prekinuo ju je Hrvoje da bi Jeannette objasnila da je to rekao više puta te da joj često govori što bi trebala napraviti. Hrvoje misli da nije tako, no Simon je istaknuo da su kamere sve zabilježile i da se slaže sa svojom partnericom.

Simon misli da je Doris prejaka žena za Igora te da bi je on spojio s Hrvojem. Stručnjaci su naglasili koliko su Jeannette i Simon dobar par, a oni su nastavili pričati o svojoj intimi te da im ništa više nije nelagodno jedno pred drugim. „Nadam se da ću imati mogućnost da mi ili on drži ruku kad ja budem umirala ili da ja njemu držim ruku“, kroz suze je rekla Jeannette, zahvalna što je upoznala Simona. Igora je pogodilo što je Simon rekao da je Doris prejaka žena za njega, a Simon je objasnio: „Doris je tip žene koja treba drugačiji temperament muškarca.“

Foto: RTL

Potom je Igor pričao što se to sve dogodilo na njegovu rođendanu poslije kojeg su Kristina i Marko završili zajedno. Rekao je da su Tina i Marko bili prisni dok su plesali, no Kristina se nije složila s tim. „I sa Simonom sam plesala izazovno pa to nisi tako spojio“, komentirala je Kristina, a Igor je nastavio pričati kako su Kristina i Marko ranije otišli s rođendana te završili skupa u stanu. „Ako je krajnji ishod neka nova ljubav, zar nije to zapravo dobra stvar?“ zanimalo je Stasiow, a Igor je složio s njom.

Kristina je znala da će Igor držati Franjinu stranu, kao što je i Doris na njezinoj, ali ne želi da se pričaju neistine. „Što, svi smo mi budale i svi smo vidjeli sve krivo, a oni se tri dana poslije ponašaju kao par i nazdravljaju iskrenoj ljubavi?“ čudio se Franjo. Sakoman je želio da Igor iskreno kaže što mu smeta u njegovoj vezi. „Ja sam taj koji daje više, traži više, očekuje više i samo ima s jedne strane inicijative. Ona je zatvorena, ni sama ne zna što želi pa bih volio da se izjasni i kaže svoje mišljenje“, rekao je Igor.

Foto: RTL

Igor je napisao da odlazi, a Doris nije bilo jasno zašto njoj nije to rekao pa bi ona napisala isto. „Ja bih to ispoštovala“, rekla je Doris te objasnila kako se ona ne može tako brzo zbližiti s nekim. „Ja sam njemu otvoreno rekla da smo na prijateljskoj bazi, on to zna“, nastavila je Doris kojoj je Sakoman objašnjavao da Igor ne želi biti u vezi s prijateljicom. „Ona je malo zbog djeteta i bivšeg muža suzdržana, ne može se ona opustiti kao mi koji nemamo djecu“, smatra Tina.

Stručnjacima je bilo teško shvatiti zašto onda ostaje u eksperimentu, a Doris je pričala da je njoj lijepo s Igorom te da joj je drag. Kad je spomenula da će posjetiti Igorov rodni grad, on je otkrio da je to njegova inicijativa. „Dajem veći ulog od nje i ne razumijem tu njezinu kočnicu. Sad je sve na njoj iako malo gubim volju“, rekao je Igor dok stručnjaci smatraju da Doris i ovaj put nije bila iskrena do kraja.

Dean je želio znati otkad se Marku sviđa Kristina i on je ponovio ono što je rekao svojoj partnerici - otkako ju je vidio na prvoj zajedničkoj večeri! „Očito je počelo i prije - i sam je priznao da je gleda“, komentirao je Franjo te nastavio: „I tu je pokazao koliko je bio neiskren u odnosu s Irmom, stalno je pisao da ostaje i elaborirao odgovore raznim hvalospjevima.“

Foto: RTL

Kristina je pričala da je prvo bila u šoku kad je došlo do zamjene partnera, no sada se osjeća super. „Dobila sam od njega u ovih pet dana puno više nego što sam dobila u mjesec i nešto“, rekla je i dodala da joj je bilo lijepo s Franjom, ali da ju je povrijedio i sad ga je prekrižila. „Da mi je znati s čim sam ja nju povrijedio“, čudio se Franjo dok je Kristina govorila da je samo trebao reći da ostaju skupa.

„Samo sam htjela da stoji uz mene za ovo kao što je Marko sinoć stao uz mene na večeri, ali on to nije napravio i mene je to povrijedilo“, rekla je Kristina i priznala da je zabrinuta kako će to gledatelji shvatiti. Još je jednom ponovila da je s Markom samo razgovarala u autu ispred zgrade, no svi ostali tvrde da to nije istina. „A zaboravila je da je bila u stanu kod Marka i Irme dok je Irma čekala da uđe u svoj stan“, rekao je Franjo. Kristina i Marko kažu da ima strasti među njima i, naravno, ostaju!

Foto: RTL

Franjo misli da je Tina sama sebe demantirala te otkrio da je želio izaći iz showa zato što ne podržava to prelaženje iz braka u brak. „Bez obzira na to radi li se o eksperimentu, ne želim takvu poruku slati van. Koje god bilo stoljeće, godina, što god ljudi rekli, imam neke svoje temelje i principe“, jasan je Franjo koji je nakon razgovora s ekspertima odlučio ostati družiti se s Irmom, ali ne u istom stanu.

„On ne bi s Irmom popio kavu na cesti, ja sam u to uvjerena milijun posto“, komentirala je Kristina dok je Franjo govorio kako je Irma prekrasna osoba, a oboje su rekli da se osjećaju bolje otkako nisu s bivšim partnerima. Franjo je dodao da je on na ceremonijama otvoreno govorio da mu ne odgovara Kristinin karakter a da je ona pričala o njemu kako je idealan i da je bila spremna ući u vezu s njim. „Nisam to nikada rekla“, komentirala je Kristina, no snimka je pokazala drukčije.

Foto: RTL

„Ona je meni dala do znanja kao da je zaljubljena u mene, tako se ponašala. No njezin karakter je meni odbojan do te razine da nikad ne bih imao nikad ništa intimno s njom“, nastavio je Franjo dok je Tina izjavila da od nje može dobiti samo - šamarčinu! „Moji osjećaji prema njemu bili su prijateljski, čak i majčinski“, rekla je Kristina, nastavljajući ga vrijeđati dok je on govorio kako joj želi svu sreću svijeta. A kad su pitali Irmu što misli o svemu, rekla je: „Ne želim dirati prstom u govno.“

