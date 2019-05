Gledatelji ogorčeni: 'Rokov glas je podcijenjen. Nepravedno je'

Roko Blažević (19) nastupio je deseti po redu u drugoj polufinalnoj večeri na Eurosongu u Tel Avivu, ali nije se uspio plasirati među dvadeset najboljih na ovogodišnjem natjecanju.

- Ušao bi u finale da se ocjenjuje glas, kvaliteta - samo je jedan od komentara podrške na društvenim mrežama.

Foto: HRT

Mnogi gledatelji su u komentarima pisali da su u finale prošli gori od nas.

- Pola ovogodišnjih natjecatelja ne bi bilo u stanju izvesti njegovu pjesmu. Svaka čast - hvalila je gledateljica našeg predstavnika.

Foto: HRT

- Naježila sam se koliko moćna pjesma i još moćniji glas - napisala je 'susjeda'.

- Ne shvaćam zašto ljudi toliko podcjenjuju njegovu pjesmu. Nepravedno je ispao - pisali su gledatelji.

Foto: HRT

Dok se nekima nisu sviđala Rokova krila, na Twitteru su gledatelji iz drugih država podržavali njegov izbor.

- Krila su predivna - pišu gledatelji.

Foto: Twitter

Nastale su mnoge šale zbog izgleda Roka i njegovih plesača Endija Schröttera (21) i Diega Siqueiru (30).

- Mogu biti tvoj anđeo ili vrag - usporedili su naše predstavnike s Islanđanima.

Foto: Twitter

Britanska delegacija za Eurosong putem Twitter profila pohvalila je plesače, ali su se i našalili zbog performansa.

Croatia: How I feel when I smash biceps day at the gym. #Eurovision pic.twitter.com/uLaoIGBfqE