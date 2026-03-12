Obavijesti

NE ŠTEDE GA

Gledatelji Večere za 5 napadaju Vladimira zbog niskih ocjena: 'Treba mu vratiti istom mjerom'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
9
Foto: RTL/Canva

Jučer je za svoje goste Olgu, Gordanu, Lučana i Vladimira kuhao mesar Sebastian, koji se sa osvojenih 65 bodova za sad smjestio na vrh ljestvice

Treći dan kvarnerskog tjedna 'Večere za 5' za Olgu, Gordanu, Lučana i Vladimira kuhao je Sebastian. Ovaj 40-godišnji profesor talijanskog ugostio je ekipu u svom domu u Rijeci. Sebastijan nikad nije radio u struci, a nakon deset godina u ugostiteljstvu prekvalificirao se pa sada radi kao maser i nada se pokretanju vlastitog biznisa.

Domaćin je za hranu i atmosferu osvojio ukupno 65 bodova i tako zasjeo na vrh ovotjedne ljestvice. Za hranu je od Lučana dobio osam bodova, od Olge devet, od Gordane deset, a od Vladimira, sad već očekivana, četiri boda. Za atmosferu je dobio deset od Gordane i Olge te sedam od Lučana i Vladimira. S osvojenih 65 bodova, smjestio se na vrh ovotjedne ljestvice.

Foto: rtl

Svojim gostima Sebastijan je pripremio predjelo koje je nazvao 'Crni prah Rima', a riječ je bila o špagetima u carbonara umaku. Glavno jelo 'U kotletu ljubavi' sastojalo se od kotleta pripremljenih na samoborski s pečenim krumpirom za prilog.  Za desert je Sebastian napravio 'Chocco Loco', čokoladnu tortu na podlozi od badema i datulja, a krema je bila od tamne čokolade i kokosovog ulja.

Takva večere svidjela se svima osim Vladimiru, koji je po običaju daju niske ocjene, a to je itekako zasmetalo gledatelje koji su ga korili na društvenim mrežama.

Foto: RTL

"Vladimir ne poznaje veću ocjenu od 4 i 7 skroz niska ocjeni nije fer", napisao je netko.

"Sramota. Jedva čekam vidjeti njegovu večeru", stoji u drugom komentaru.

"Njegove ocjene sve govori o njemu i njegovom karakteru", "Njemu treba vratiti istom mjerom", pisali su revoltirani gledatelji.

"Ajme meni Vlado katastrofa. Jedva čekam njegova jela. A ostali bi trebali dati svi ocjene 1", zaključila je jedna gledateljica.

Neki su se ipak osvrnuli i na samu Sebastianovu večeru, koju hvale.

"Hrana bila top", "Za mene top", pisali su gledatelji.

Danas od 17.50 na RTL-u ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' u kojoj će kuhati Vladimir. Epizode su dostupne i na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

