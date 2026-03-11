Sebastian pripremljenom mesnom večerom prešao u vodstvo ovotjedne 'Večere za 5'

Treći dan kvarnerskog tjedna 'Večere za 5' za Olgu, Gordanu, Lučana i Vladimira kuhao je maser Sebastian. Domaćin je za hranu i atmosferu osvojio ukupno 65 bodova i tako zasjeo na vrh ovotjedne ljestvice.

Priprema večere započela je predjelom nazvanim 'Crni prah Rima', a riječ je bila o špagetima u carbonara umaku. Slijedila je priprema glavnog jela 'U kotletu ljubavi' – kotleta pripremljenih na samoborski s pečenim krumpirom za prilog. Gordana i Vladimir bili su sretno što je nakon dvije riblje večere na redu jedna mesna, a Olga rekla kako meso neće jesti i dodala kako joj je žao ne probati jelo oko kojeg se domaćin potrudio, ali da to jednostavno nije za nju.

Foto: RTL

Pripremu deserta ostavio je za kraj: „Ovaj desert nisam radio, ali pitao sam malo i odlučio sam probati nešto novo. Mislim da će dobro ispasti, kad mi ga je prijatelj napravio bio sam stvarno oduševljen i mislim da će to biti pun pogodak večeras.“ Riječ je bila o čokoladnoj torti na podlozi od badema i datulja, a krema je bila od tamne čokolade i kokosovog ulja.

„Mislim da će Goga biti najveći kritičar“, komentirao je Sebastian pripremajući desert, a ona, pak, rekla: „Ja se nadam da će danas biti vesela atmosfera.“

Vladimir i Olga su prvi stigli na večeru, a domaćin ih je srdačno dočekao sa spremnim aperitivima, grickalicama, maslinama i sirom uz doček. Sebastian se zatim povukao u kuhinju kako bi dovršio predjelo da svježe stigne pred goste.

„Po mom guštu malo soli fali“, priznao je otvoreno Lučano Sebastijanu, a Olga komentirala kako je porcija velika i da ona toliko ne pojede tijekom čitavog dana. „Ja paštu obožavam, na sve načine“, komentirala je Gordana, a Vladimir rekao: „Carbonara mi je bila onako osrednja, nedostajalo mi ovdje malo umaka.“

Foto: RTL

Glavno jelo svidjelo se gostima. „Bilo je jako ukusno napravljeno, ali malo je meso stajalo pa je malo postalo suho“, komentirao je Lučano, a Vladimir smatrao da je vrijeme da domaćinu udijeli par savjeta o kuhanju i najavio kako će sutra on gostima pokazati čar kuhanja.

Desert je poslužen i nije mogao proći bez komentara o tome kako je jako sličan jučerašnjem desertu kod Olge. Ipak, svidio se gostima pa je Gordana komentirala: „Kad je stigao desert bilo mi je žao što sam pojela cijelo predjelo i glavno jelo.“

„Ja sam očekivala da će biti dobar domaćin jer je dobar i veseo“, zadovoljno je komentirala Olga. Domaćin je zatim poklonio svojim gostima uokvirenu ilustraciju ekipe zajedno u stilu animacije poput popularnih Simpsona. „Meni je cijela večer bila super, a poklon me oborio s nogu“, komentirala je Gordana, a Lučano dodao: „Skidam kapu do poda.“

Foto: RTL

Domaćin je za hranu od Lučana dobio osam bodova, od Olge devet, od Gordane deset, a od Vladimira, sad već očekivana, četiri boda. Za atmosferu je dobio deset od Gordane i Olge te sedam od Lučana i Vladimira. S osvojenih 65 bodova, smjestio se na vrh ovotjedne ljestvice.

Foto: RTL

Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.50 na RTL-u. Epizode su dostupne i na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.