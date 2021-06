Prva domaćica ovog tjedana u kulinarskoj emisiji 'Večera za 5 na selu' je fitness trenerica Maja Kozina (27). Profesorica kineziologije svojim gostima je ponudila zdravu večeru punu proteina i ugljikohidrata, što je mlađe kandidate oduševilo, ali starijima nije 'najbolje sjelo', pa je Maja osvojila 33 boda. Maja inače sudjeluje na bikini fitness natjecanjima i osvojila brojne nagrade, a u kulinarski show prijavio ju je dečko, košarkaški sudac Denis Hadžić (38).

Za sebe kaže da je optimistična osoba avanturističkog duha i velika je pobornica zdravog života i zdrave prehrane.

- Jako sam otvorena osoba, prilagodljiva, točna, poštujem svoje i tuđe vrijeme i kad netko ne poštuje moje vrijeme, onda smo u problemu. Dosta sam organizirana, mora biti sve u mom planeru napisano, ako nije napisano, onda nije dobro. Jako sam ambiciozna, volim neka nova iskustva, adrenalin... Bungee jumping je za mene mala beba, tako da sljedeće što će biti je neki skok iz aviona... - rekla je Maja.

U Puli živi četiri godine, a rodom je iz Ivanić Grada. Radi kao osobna trenerica mama koje se žele vratiti u formu koju su imale prije poroda. Osnivačica je programa Super Fit Mama koji provodi putem individualnih i grupnih treninga u Puli.

Koliko je predana svome poslu, govore i nagrade koje je osvojila.

- Bikini fitness, natjecanje u kojem sam sudjelovala, spoj je baš toga što imam u sebi, a to je da moraš biti uporan, snažan u glavi i u tijelu. Na prvo natjecanje išli smo u Makedoniju i tamo sam osvojila visoko četvrto mjesto, sljedeće natjecanje na koje sam izašla bila je Slovenija, gdje sam osvojila prvo mjesto. To je baš bilo iznenađenje za mene, a nakon toga osvojila sam još prvo mjesto 'svega', to je takozvani overall - rekla je Maja u emisiji.

Njezina ljubav prema kuhanju javila se početkom priprema za bikini fitness kada je shvatila da može sama napraviti kombinaciju zdravog i ukusnog jela.

Mišljenja oko njezine zdrave večere podijelila su kandidate, ali i gledatelje. Neki su oduševljeni zdravim jelovnikom, dok se drugima nije svidio izgled deserta.

- 'Interesantna klopa', 'Nešto drugačije, a super', 'Sve mi se baš dopalo od hrane. Namirnice i priprema. Cura pozitivna, jednostavna. Bravo', 'Maja je energična, k'o na baterije, profesionalna fitness trenerica! Komunikativna, vedra, pozitivna, a večera je točno bila skladna njezinoj profesiji', 'Posebno me zadivio njezin zdravi burek' - samo su neki od komentara gledatelja kojima je Majina večera bila ugodno iznenađenje.

No bilo je i onih koji su bili razočarani

- 'Tragedija jer je večera nikakva. Mislim stavit peći piletinu u pećnicu i pire za glavno jelo, daj me nemoj...', 'Večera je tragedija, do ovog plesnjaka bi atmosfera bila ravna pogrebnoj da nije bilo onog dečka i doskočica', 'U procesu kuhanja, krema sirove torte je svijetla i "glazura" upada u nju, a servirana torta ima čoko kremu s nekom totalno drugačijom glazurom' - komentirali su gledatelji kojima se večera nije svidjela i postavljali pitanje hoće li fitness trenerica odbijati večere ostalih kandidata ako ne budu odgovarale njezinu režimu.

- Što bi Božidar rekao na ovu večeru? - napisao je jedan cinik.