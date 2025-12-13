Obavijesti

Show

Komentari 0
ŽIVA LEGENDA

Glumac Dick Van Dyke slavi 100. rođendan: Dvaput se ženio, a otkrio je i tajnu dugovječnosti

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Glumac Dick Van Dyke slavi 100. rođendan: Dvaput se ženio, a otkrio je i tajnu dugovječnosti
7
Foto: HPA / IPA

Glumac Dick Van Dyke proslavio se ulogama u mjuziklima i komedijama, a iza sebe ima karijeru dužu od čak 70 godina. Danas slavi stoti rođendan.

Richard Wayne Van Dyke rođen je 13. prosinca 1925. godine u američkom Missouriju. Odrastao je u Illinoisu, u gradiću Danville, o kojem je pisao i u svojoj autobiografiji. 

- U Danvilleu je onda živjelo oko 30.000 ljudi i imao sam osjećaj da su svi rođaci - rekao je. U djetinjstvu je razmišljao o tome da postane svećenik, no ta ambicija ga je prošla kada se priključio dramskom klubu srednje škole koju je pohađao. Glumio je u mjuziklima, gdje je gradio svoj talent u pjevanju i plesanju. Komičarski duo Laurel and Hardy bio mu je uzor pri kraju srednje škole, a u to vrijeme se Van Dyke zaposlio na lokalnom radiju.

tajna vitalnosti Dick Van Dyke vjeruje da će doživjeti 100. rođendan jer se odrekao ove dvije stvari
Dick Van Dyke vjeruje da će doživjeti 100. rođendan jer se odrekao ove dvije stvari

Godine 1942. Van Dyke se prijavio za službu u američkom raznom zrakoplovstvu te je završio u jedinici specijalnih službi. I ondje je nastupao u nekoliko projekata te je vodio radijsku emisiju. Nakon što je otpušten iz službe 1945. godine, glumac se okušao u oglašavanju, ali je vrlo brzo shvatio da mu taj posao ne odgovara. Priključio se skupini "Merry Mutes" te se preselio u Kaliforniju.

Godinama se mučio u financijskom i profesionalnom smislu. S prvom suprugom Margie vjenčao se u sklopu jedne radijske emisije 1948., isključivo zbog činjenice što su im za to platili vjenčanje i medeni mjesec. Dugo je radio na radiju i TV-u u Atlanti i New Orleansu, a početkom 50-ih godina je dobio ugovor za CBS. 

*EXCLUSIVE* Charity at any age. 96 year old legend Dick Van Dyke buys coats and hands them out to those in need ! - ** WEB MUST CALL FOR PRICING **
Foto: APEX

Na Broadwayju je debitirao 1959. u predstavi "Girls Against the Boys" koja se prikazivala samo dva tjedna, no nastavio je glumiti. Kada je dobio sporednu ulogu u mjuziklu "Bye Bye Birdie" karijera mu je napokon krenula. Za ulogu je dobio nagradu Tony, a primijetili su ga mnogi producenti koji su mu nudili uloge.

60-ih godina osvajao je publiku uspješnim sitcomom "The Dick Van Dyke Show", za koji je nerijetko koristio isječke iz vlastitoga života. Serija mu je osigurala širu publiku, ali i tri nagrade Emmy. Serija je završila s prikazivanjem 1966. godine, no glumac se nastavio pojavljivati u drugim naslovima. 

Jedna od njegovih najvećih uloga je ona u mjuziklu "Mary Poppins" iz 1965. godine u kojem je glumio s Julie Andrews. Nizao je uloge u filmovima, a bio je poznat po svom istančanom humoru.

21st Annual A Time for Heroes Benefit - California
21st Annual A Time for Heroes Benefit - California | Foto: Baxter/Press Association/PIXSELL

Tijekom 90-ih godina je napravio zaokret u karijeri kada je počeo glumiti u krimi drami "Diagnosis Murder" sa svojim sinom Barryjem Van Dykeom. Koketirao je sa žanrovima, no uvijek je ostao vjeran komedijama. Jedna od njegovih uspješnica je i "Noć u muzeju" iz 2006., a pojavio se i u nastavku filma 2014. Posljednjih godina gostovao je u nekoliko hit naslova uključujući i "Simpsone" 2023. godine.

Riješio se poroka 

Prije nekoliko dana glumac je komentirao da je prije puno pušio te da je doživio stotu jer se riješio poroka.

- Zapravo sam pušio puno! Mislim da sam tek u pedesetima shvatio da imam ovisničku osobnost. Ako mi se nešto sviđa, pretjerat ću s time. Zato sam se riješio alkohola, cigareta i svega toga, i vjerojatno sam zato još uvijek ovdje - rekao je Dyke za People. Još 1972. se sam prijavio u bolnicu zbog ovisnosti o alkoholu.

TREBA ZAPAMTITI Za dugi život: 99-godišnji glumac Dick Van Dyke otkriva koje dvije stvari treba izbjeći
Za dugi život: 99-godišnji glumac Dick Van Dyke otkriva koje dvije stvari treba izbjeći

- Frustrirajuće je osjećati se umanjenim u svijetu, fizički i društveno - rekao je Dick nedavno te dodao da ga gotovo uvijek obitelj i prijatelji moraju posjećivati kod kuće jer mu je putovanje previše naporno.

Dvaput se ženio

Glumac je tijekom karijere vodio zanimljiv privatni život. S prvom suprugom vjenčao se 1848. te su u braku dobili četvero djece. Službeno su se rastali 1984. nakon što već godinama nisu živjeli zajedno. 

Još prije razvoda hodao je s Michelle Triola Marvin, s kojom je bio 30 godina, sve do njezine smrti 2009. Njihova afera bila je razlog raspadu glumčeva prvoga braka.

Hollywood legend Dick Van Dyke, 95, continues to defy his advanced years as he is spotted leaving a fitness class in Malibu with his wife Arlene Silver, 50.
Foto: Coleman-Rayner

Dyke ima 46 godina mlađu suprugu Arlene Silver (54), a u braku su 12 godina. Upoznali su se 2006. na dodjeli nagrada SAG, a glumac je otkrio da je ona prva i jedina žena kojoj se ikad upucavao. Dyke se rado prisjeća trenutka kad je prvi put ugledao Arlene, a prvo su dugo vremena bili samo prijatelji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovo su blagdanske kombinacije Maje Šuput: Pogledajte kako je sve pjevačica pozirala za Božić
FOTO

Ovo su blagdanske kombinacije Maje Šuput: Pogledajte kako je sve pjevačica pozirala za Božić

Maja je, od rođenja sinčića Blooma, svake godine s njim pozirala za Božić te s bivšim suprugom Nenadom. Fotografije je objavljivala na društvenim mrežama i čestitala blagdane pratiteljima
Gdje za doček Nove godine? Donosimo vam popis koncerata, evo i koliko će ih gradovi platiti
VELIKI VODIČ

Gdje za doček Nove godine? Donosimo vam popis koncerata, evo i koliko će ih gradovi platiti

Od Zagreba, Istre, Kvarnera pa sve do Dalmacije i Slavonije, svaka destinacija pripremila je jedinstveni doživljaj
FOTO Danku gledamo u 'Ljubav je na selu': Pogledajte kako je ona izgledala prije 10 godina
NEVJEROJATNO

FOTO Danku gledamo u 'Ljubav je na selu': Pogledajte kako je ona izgledala prije 10 godina

Fitness trenerica iz Bijeljine ima 45 godina, a već 15 godina aktivno je u fitnessu, što se može vidjeti i na njenim društvenim mrežama. Danka objavljuje privatne fotke, ali i fotke treninga

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025