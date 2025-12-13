Glumac Dick Van Dyke slavi 100. rođendan: Dvaput se ženio, a otkrio je i tajnu dugovječnosti

Richard Wayne Van Dyke rođen je 13. prosinca 1925. godine u američkom Missouriju. Odrastao je u Illinoisu, u gradiću Danville, o kojem je pisao i u svojoj autobiografiji.

- U Danvilleu je onda živjelo oko 30.000 ljudi i imao sam osjećaj da su svi rođaci - rekao je. U djetinjstvu je razmišljao o tome da postane svećenik, no ta ambicija ga je prošla kada se priključio dramskom klubu srednje škole koju je pohađao. Glumio je u mjuziklima, gdje je gradio svoj talent u pjevanju i plesanju. Komičarski duo Laurel and Hardy bio mu je uzor pri kraju srednje škole, a u to vrijeme se Van Dyke zaposlio na lokalnom radiju.

Godine 1942. Van Dyke se prijavio za službu u američkom raznom zrakoplovstvu te je završio u jedinici specijalnih službi. I ondje je nastupao u nekoliko projekata te je vodio radijsku emisiju. Nakon što je otpušten iz službe 1945. godine, glumac se okušao u oglašavanju, ali je vrlo brzo shvatio da mu taj posao ne odgovara. Priključio se skupini "Merry Mutes" te se preselio u Kaliforniju.

Godinama se mučio u financijskom i profesionalnom smislu. S prvom suprugom Margie vjenčao se u sklopu jedne radijske emisije 1948., isključivo zbog činjenice što su im za to platili vjenčanje i medeni mjesec. Dugo je radio na radiju i TV-u u Atlanti i New Orleansu, a početkom 50-ih godina je dobio ugovor za CBS.

Foto: APEX

Na Broadwayju je debitirao 1959. u predstavi "Girls Against the Boys" koja se prikazivala samo dva tjedna, no nastavio je glumiti. Kada je dobio sporednu ulogu u mjuziklu "Bye Bye Birdie" karijera mu je napokon krenula. Za ulogu je dobio nagradu Tony, a primijetili su ga mnogi producenti koji su mu nudili uloge.

60-ih godina osvajao je publiku uspješnim sitcomom "The Dick Van Dyke Show", za koji je nerijetko koristio isječke iz vlastitoga života. Serija mu je osigurala širu publiku, ali i tri nagrade Emmy. Serija je završila s prikazivanjem 1966. godine, no glumac se nastavio pojavljivati u drugim naslovima.

Jedna od njegovih najvećih uloga je ona u mjuziklu "Mary Poppins" iz 1965. godine u kojem je glumio s Julie Andrews. Nizao je uloge u filmovima, a bio je poznat po svom istančanom humoru.

21st Annual A Time for Heroes Benefit - California | Foto: Baxter/Press Association/PIXSELL

Tijekom 90-ih godina je napravio zaokret u karijeri kada je počeo glumiti u krimi drami "Diagnosis Murder" sa svojim sinom Barryjem Van Dykeom. Koketirao je sa žanrovima, no uvijek je ostao vjeran komedijama. Jedna od njegovih uspješnica je i "Noć u muzeju" iz 2006., a pojavio se i u nastavku filma 2014. Posljednjih godina gostovao je u nekoliko hit naslova uključujući i "Simpsone" 2023. godine.

Riješio se poroka

Prije nekoliko dana glumac je komentirao da je prije puno pušio te da je doživio stotu jer se riješio poroka.

- Zapravo sam pušio puno! Mislim da sam tek u pedesetima shvatio da imam ovisničku osobnost. Ako mi se nešto sviđa, pretjerat ću s time. Zato sam se riješio alkohola, cigareta i svega toga, i vjerojatno sam zato još uvijek ovdje - rekao je Dyke za People. Još 1972. se sam prijavio u bolnicu zbog ovisnosti o alkoholu.

- Frustrirajuće je osjećati se umanjenim u svijetu, fizički i društveno - rekao je Dick nedavno te dodao da ga gotovo uvijek obitelj i prijatelji moraju posjećivati kod kuće jer mu je putovanje previše naporno.

Dvaput se ženio

Glumac je tijekom karijere vodio zanimljiv privatni život. S prvom suprugom vjenčao se 1848. te su u braku dobili četvero djece. Službeno su se rastali 1984. nakon što već godinama nisu živjeli zajedno.

Još prije razvoda hodao je s Michelle Triola Marvin, s kojom je bio 30 godina, sve do njezine smrti 2009. Njihova afera bila je razlog raspadu glumčeva prvoga braka.

Foto: Coleman-Rayner

Dyke ima 46 godina mlađu suprugu Arlene Silver (54), a u braku su 12 godina. Upoznali su se 2006. na dodjeli nagrada SAG, a glumac je otkrio da je ona prva i jedina žena kojoj se ikad upucavao. Dyke se rado prisjeća trenutka kad je prvi put ugledao Arlene, a prvo su dugo vremena bili samo prijatelji.