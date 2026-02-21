Obavijesti

Komentari 1
NA SUDU

Glumac iz Zapadnog krila kojeg optužuju za seksualni prijestup nad djecom tvrdi: 'Nisam kriv'

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Sam Wasson

Timothy Busfield je 10. veljače formalno negirao krivnju, a dan kasnije odrekao se prava na dolazak na sva predraspravna ročišta, što je sudac Joseph Montano odobrio 18. veljače

Timothy Busfield (68) izjasnio se kako se ne osjeća krivim po četiri točke optužnice za seksualni kontakt s maloljetnicima pred sudom u Novom Meksiku. Optužnica je podignuta 6. veljače, a odnosi se na navodne incidente na setu serije 'The Cleaning Lady' u Albuquerqueu između studenog 2022. i proljeća 2024.

Glumac poznat po seriji 'Zapadno krilo' je 10. veljače formalno negirao krivnju, a dan kasnije odrekao se prava na dolazak na sva predraspravna ročišta, što je sudac Joseph Montano odobrio 18. veljače. Sljedeće ročište zakazano je za 10. ožujka, na kojem će prisustvovati njegovi odvjetnici.

Actor Timothy Busfield pre-detention hearing in Albuquerque
Foto: Sam Wasson

Prema kaznenoj prijavi, jedan od navodnih žrtava, dječak, izjavio je da ga je glumac dirao po 'intimnim dijelovima' na setu kada je imao sedam godina, i to navodno pet ili šest puta između snimanja scena. Tvrdio je i da se zlostavljanje nastavilo kada je imao osam godina, još tri ili četiri puta. Njegov brat blizanac također je rekao da ga je Busfield dirao, ali nije naveo gdje niti je tada išta rekao jer se bojao da će upasti u nevolje.

FILE PHOTO: Director and actor Timothy Busfield looks on during a hearing in Albuquerque
Foto: Sam Wasson

Busfield je uhićen u siječnju nakon izdavanja naloga te se sam predao policiji. Pušten je na slobodu istoga mjeseca uz obećanje da će se odazivati sudu. Prije predaje javno je negirao optužbe, nazvavši ih lažima:

- Suočit ću se s tim lažima. Grozne su. Sve su to laži i nisam učinio ništa tim dječacima. Borit ću se - tvrdio je.

Actor Timothy Busfield pre-detention hearing in Albuquerque
Foto: Sam Wasson

Njegovi odvjetnici tvrde da je riječ o osveti roditelja dječaka nakon što su djeca izgubila uloge u seriji. 

Tužiteljstvo, međutim, navodi da su dokazi 'snažni i konkretni'. Pomoćnica okružnog tužitelja Savannah Brandenburg-Koch na sudu je izjavila da navode podupiru medicinski nalazi i terapeut dječaka te da su njihovi iskazi precizni i bez pretjerivanja. Također je upozorila da su svjedoci izrazili strah od moguće odmazde i profesionalnih posljedica.

Actor Timothy Busfield pre-detention hearing in Albuquerque
Foto: Sam Wasson

U međuvremenu, Busfieldova supruga, glumica Melissa Gilbert, objavila je da se vraća na posao nakon kratke pauze koju je uzela kako bi bila uz obitelj. U objavi na društvenim mrežama rekla je da je vrijeme provela 'fokusirana na ono što je najvažnije' i da joj je obitelj bila najveći oslonac u 'iznimno teškom razdoblju'.

ABC Winter TCA Party 2020 - Pasadena
Foto: OConnor/PRESS ASSOCIATION

Na ranijem ročištu u siječnju Gilbert je bila prisutna u sudnici kada je sud odlučio pustiti Busfielda na slobodu. Vidno potresena, sklopila je ruke i tiho izgovorila: 'Hvala ti, Bože.'

Slučaj će se nastaviti na sudu u ožujku, a Busfield i dalje odlučno poriče sve optužbe.

