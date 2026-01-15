Glumcu kojeg optužuju za zlostavljanje djece stižu nove optužbe: Nalazi se u pritvoru

Stigle su nove optužbe za glumca Timothyja Busfielda (68), a tužitelji traže da ostane u pritvoru do početka suđenja zbog optužbi za seksualno zlostavljanje djece, piše Variety.

Foto: OConnor/PRESS ASSOCIATION

Prema sudskom podnesku tužiteljstva, optužuju ga da je prije nekoliko godina nedolično dirao djevojku (16) tijekom audicije u kazalištu B Street Theatre u Sacramentu. Djevojka je navodno izjavila da ju je glumac ljubio, stavio ruke u njene hlače i dirao po intimnim dijelovima tijela. U dokumentima stoji da je Busfield nakon toga molio obitelj da slučaj ne prijave policiji - ako on krene na terapiju.

Podsjetimo, Busfield je trenutno u pritvoru u Metropolitanskom pritvorskom centru u Albuquerqueu, gdje se suočava s tri kaznene prijave zbog optužbi za seksualno zlostavljanje dvojice maloljetnika. Radi se o dvojici 11-godišnjih blizanaca koje je Busfiled upoznao na setu Foxove serije The Cleaning Lady. Glumac se timu pridružio u drugoj sezoni serije kao redatelj.

Foto: OConnor/PRESS ASSOCIATION

Prema sadržaju naloga za uhićenje, incidenti su se navodno događali više puta, između studenoga 2022. i proljeća 2024. Jedan od dječaka tvrdi da su neprikladni dodiri počeli još kada je imao sedam godina. Njegov odvjetnik Larry Stein odlučno poriče sve optužbe.

Osim toga, izjavio je da je njegov klijent dobrovoljno prošao poligrafsko testiranje u vezi s optužbama.

Također, policija optužuje produkcijsku kuću Warner Bros. da je otežavala istragu, između ostalog jer nisu htjeli surađivati s istražiteljima.

Foto: Profimedia

Tužitelji traže da Busfield ostane u pritvoru bez mogućnosti jamčevine, tvrdeći da je pokazao 'dugotrajan obrazac predatorskog ponašanja' te da predstavlja opasnost za zajednicu. Glumac se u srijedu poslijepodne pojavio pred sudom putem videopoziva iz zatvora, a sudac je najavio da će se o zahtjevu države odlučivati u roku od pet dana. A do tada on ostaje u pritvoru.

Osim toga, u sudskom podnesku se navodi da su se protiv Busfielda pojavljivale optužbe za seksualno nedolično ponašanje, 1994. i 2012. godine, no nikad nije došlo do kaznenog postupka.