IZREKLI MU NIZ MJERA

Nije više iza rešetaka: Busfielda su pustili da se brani sa slobode

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Sam Wasson

Timothy Busfield suočava se s tri kaznene prijave zbog optužbi za seksualno zlostavljanje dvojice maloljetnika. Sud u Novom Meksiku pustio ga je da se brani sa slobode

Admiral

Američki glumac Timothy Busfield (68) pušten je iz pritvora te će suđenje čekati na slobodi. Iza rešetaka završio je prije nekoliko dana, nakon što se predao policiji. Prije toga su protiv njega podignuli optužnicu za seksualno zlostavljanje i seksualni kontakt s maloljetnikom, te izdali nalog za uhićenje. Za njime je tada pokrenuta potraga, a dobrovoljno se predao par dana kasnije. 

Actor Timothy Busfield pre-detention hearing in Albuquerque
Foto: Sam Wasson

Iako je tužiteljstvo tražilo da mu se odredi pritvor, no nakon dvosatnog ročišta je sud odlučio kako ne postoji opasnost od ponavljanja kaznenog djela te su ga pustili da se brani sa slobode. Sudac je u obrazloženju naveo kako nema dokaza o obrascu kriminalnog ponašanja, da Busfield nije ranije kršio sudske naloge te istaknuo i da se sam predao vlastima čime je pokazao poštivanje postupka, navode strani mediji. 

No sud je ipak odredio niz mjera za glumca. Mora doći na svako ročište, ne smije posjedovati oružje, ne smije konzumirati alkohol ni droge, kontaktirati navodne žrtve ni njihove roditelje, razgovarati o slučaju sa svjedocima, niti imati kontakt s bilo kojim maloljetnikom bez nadzora. Smije putovati, ali mora sudu prijaviti adresu i biti pod nadzorom zadužene službe. 

Actor Timothy Busfield pre-detention hearing in Albuquerque
Foto: Sam Wasson

Busfield se suočava s tri kaznene prijave zbog optužbi za seksualno zlostavljanje dvojice maloljetnika. Radi se o dvojici 11-godišnjih blizanaca koje je Busfiled upoznao na setu Foxove serije The Cleaning Lady.

Glumac se timu pridružio u drugoj sezoni serije kao redatelj. 

