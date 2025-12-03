Glumačka zvijezda je sa svojim metal bendom prošla na Doru!

HRT je u srijedu u podne objavio 24 izvođača koji će nastupiti na Dori iduće godine. Ove godine je na natječaj pristigla čak 251 prijava. Među onima koji će se predstaviti na Dori i boriti za odlazak na Eurosong je i bend Cold Snap, metal sastav iz Varaždina čiji je frontmen glumac Jan Kerekeš. Oni će na Dori izvesti pjesmu 'Mucho Macho'.

Bend je osnovan 2003. godine, a prvi EP objavljuju dvije godine kasnije. Prvi im album izlazi 2008. godine, a za njega dobivaju i nagradu Zlatna Koogla. Do sada su izbacili četiri albuma, a ljetos im je izašla i nova pjesma 'Father', uz spot.

- Vjerujem da će se mnogi složiti sa mnom kad kažem da je danas puno djece izgubilo kompas. Puno roditelja je izgubilo kontrolu u odgoju svoje djece i mislim da tu najviše stradavaju tinejdžeri, koji prolaze kroz najosjetljiviji period života. Djeca nemaju autoritet, često su prepuštena sama sebi i pronalaze spas u virtualnom svijetu. Novi videospot i pjesma ‘Father’ mog benda Cold Snap progovaraju o tom problemu iz perspektive sina koji je žrtva svakodnevnog zlostavljanja i prisilnog igranja videoigrica ‘pucačina’ dok i sam ne odluči postati zlostavljač - ispričao nam je u srpnju Kerekeš.

- Inspiraciju za ovakav potresan videospot i želju da progovorimo o toj temi dobili smo od najgorih slučajeva o kojima smo čitali i slušali zadnjih nekoliko godina, a koji su, nažalost, završili stravično jer su mladi ljudi oduzeli živote drugim ljudima upravo kao što to rade u videoigrama. To su užasni zločini i o tome treba progovarati i na to trebamo jedni druge upozoravati jer nijedno dijete ne zaslužuje toliko malo ljubavi i pažnje da mu virtualni život bude draži od stvarnog. Moramo više paziti jedni na druge - dodao je.

Kerekeš nam je tada pričao i o metal glazbi u medijima te poručio kako se ona 'već toliko dugo ignorira na TV postajama, čak i radiopostajama' zbog čega oni svoju publiku traže uz pomoć videospotova i glazbe.

Početak godine bio je vrlo težak za bend, ostali su bez gitarista Nine Friščića, ujedno i jednog od osnivača.

- Zadnje riječi koje nam je Nino izgovorio u bolnici, nekoliko dana prije nego što je umro, bile su: ‘Svirajte, dečki. Samo nemojte prestati svirati’. Za mene je Cold Snap od tog trenutka dobio sasvim drugu dimenziju i postao mi još važniji. Oprostili smo se s mnogim ljudima, isto tako prerano, ali ovaj oproštaj svima je bio najteži. Nino će zauvijek živjeti u našim srcima i u glazbi koja mu je bila sve - rekao je Kerekeš.