Glumci iz Sjena prošlosti o novoj sezoni: 'Puno smo bolji ljudi nego što glumimo na ekranu!'

U ponedjeljak od 20.15 sati na RTL-u s emitiranjem kreće nova sezona 'Sjena prošlosti'. Gledatelje očekuju nove drame, iznenađenja i pridošlice u popularni kvart, a dio već dobro poznatih likova doživjet će velike promjene.

- Mene je iznenadila već prva scena nove sezone koju sam pročitala! Mogu samo reći da naš kvart postaje još uzbudljiviji, ako je to uopće moguće - otkriva uz smijeh Marina Fernandez, omiljena Olga, potvrđujući riječi produkcijskog tima.

Nova sezona serije koja je osvojila Hrvate donosi, kažu, sve ono što je publika već zavoljela - napetost, intrige, jake likove, ali sada zadire još dublje! Istražuje što se događa kad moralni kompasi likova počnu pucati pod pritiskom ambicija, ljubavi, osvete. Razotkrivanje istine nekima će napokon donijeti mir, a drugima će srušiti temelje života. Likovi će biti stavljeni u neočekivane situacije, neki će bivši neprijatelji postati saveznici i otkriti nove stvari o sebi.

- Marta je inače puna iznenađenja i neočekivanih rješenja, no ipak mislim da će u nastavku iznenaditi i samu sebe - poručuje Jelena Perčin.

- Nisam znao kako će se moj lik razvijati i iznenadile su me neke stvari, mislim da su i sve likove koje ćemo gledati i u ovoj sezoni do kraja. Pogotovo mogu reći što se tiče Tome, on rješava neke svoje stare 'sjene prošlosti' da bi mogao nastaviti živjeti dalje. Kroz cijelu sezonu postepeno se mijenja i mora malo više odrasti - priča Matija Kačan.

- Blanka je u zatvoru, a što će tijekom epizoda ona napraviti, neću otkrivati. Samo očekujte da će biti puno neočekivanih obrata i događaja vezanih uz Blanku do samog kraja - dodaje i Arija Rizvić.

A pokretač zbog kojeg su brojni likovi u seriji dosad pokleknuli pred zakonom ili činili loše stvari upravo je osveta. U naletu emocija, poput ljubomore, ili vođeni ambicijom, likovima su se često događale brojne tragične situacije, a oni zli bili su na vrhu. Sve što su činili imalo je svoje posljedice, koje su ih nekad mijenjale nabolje, a nekad nagore.

S tim se slaže i glumica i pjevačica Vanda Winter. U novu sezonu serije stiže kao misteriozna Glorija, koja će svakako poremetiti uhodane odnose u kvartu: „U seriji mi se sviđa to što nijedan lik zapravo nije pozitivan i svi imaju 'putra na glavi'. Svi su izrazito 'ljudski' i vođeni svojim interesima. U okvirima okolnosti spremni su na sve i zato ih je uzbudljivo pratiti.“

- Puno smo bolji ljudi nego na ekranu što moramo glumiti da jesmo - šali se Dajana Čuljak, koja je itekako pridonosila spletkama među likovima, a u novim je epizodama očekuje nastavak trzavica u odnosu s Tomom.

- Dok sam čitala scenarij, nekad sam se čak i nekoliko puta vraćala da vidim jesam li stvarno pročitala to što sam pročitala. Posebno me iznenadilo kako su se neki odnosi među likovima promijenili i razvili. Ima nekoliko scena koje jedva čekam da ih publika vidi i baš me zanima njihova reakcija na njih - poručuje gledateljima i simpatična Monika Mihajlović, koja se u novu sezonu vraća u ulozi Davorke.

A kako će se omiljeni likovi mijenjati i što ih sve čeka, pokazat će nova, druga sezona omiljene serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka u 20.15 sati na RTL-u! Nova epizoda je dostupna i 24 sata ranije na platformi Voyo.