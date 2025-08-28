Obavijesti

Zvijezde serije 'Sjene prošlosti' kao Gere i Julia u 'Zgodnoj ženi': Uživali smo na snimanju

Zvijezde serije 'Sjene prošlosti' kao Gere i Julia u 'Zgodnoj ženi': Uživali smo na snimanju
Kad se Dajana Čuljak i Matija Kačan pojave pred kamerom, sve izgleda lako. Kao da je dovoljno da se pogledaju - Paula i Tomo, bračni par pun drama, strasti i emotivnih preokreta, odmah su tu. Dok njihovi likovi prolaze kroz ozbiljne drame i emocije u RTL-ovoj seriji "Sjene prošlosti", izvan kadra sve je puno smijeha i zafrkancije.

Upravo takvi bili su i na ovom snimanju, opušteni, nasmijani i iskreni. Otkrili su nam kako su gradili odnos svojih likova, kad im je na setu bilo najteže suspregnuti smijeh te što nas čeka u drugoj sezoni, koja stiže 1. rujna.

Otkrivamo sve i o novoj sezoni "MasterChefa", a u vremeplovu smo se prisjetili Lady Diane. Tog 31. kolovoza 1997. svijet je stao. "Poginula je princeza Diana", prenosili su svi mediji. Pola svijeta plakalo je jer otišla je "kraljica srca".

