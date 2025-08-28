Zvijezde serije 'Sjene prošlosti' kao Gere i Julia u 'Zgodnoj ženi': Uživali smo na snimanju

Kad se Dajana Čuljak i Matija Kačan pojave pred kamerom, sve izgleda lako. Kao da je dovoljno da se pogledaju - Paula i Tomo, bračni par pun drama, strasti i emotivnih preokreta, odmah su tu. Dok njihovi likovi prolaze kroz ozbiljne drame i emocije u RTL-ovoj seriji "Sjene prošlosti", izvan kadra sve je puno smijeha i zafrkancije.

storyeditor/2025-08-27/442646.jpg | Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

Upravo takvi bili su i na ovom snimanju, opušteni, nasmijani i iskreni. Otkrili su nam kako su gradili odnos svojih likova, kad im je na setu bilo najteže suspregnuti smijeh te što nas čeka u drugoj sezoni, koja stiže 1. rujna.

Na RTL se vraća deveta sezona "Života na vagi". Neka borba počne! Osamnaest kandidata teži gotovo tri tone.

Otkrivamo sve i o novoj sezoni "MasterChefa", a u vremeplovu smo se prisjetili Lady Diane. Tog 31. kolovoza 1997. svijet je stao. "Poginula je princeza Diana", prenosili su svi mediji. Pola svijeta plakalo je jer otišla je "kraljica srca".

Donosimo i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming. Cafe u petak na kioscima.