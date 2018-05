Glumica Baban pobijedila kao seksi Scherzinger: 'Za finale si'

Glumica Katarina Baban (30) transformirala se u Nicole Scherzinger iz grupe Pussycat Dolls i s pjesmom 'Buttons' pobijedila po prvi put u showu 'Tvoje lice zvuči poznato'.

- Da imam kapu, ja bih ti ju skinuo, meni si bila genijalna. Ti si cijelo vrijeme plesala i ovdje si odradila jedan težak posao - pohvalio ju je Kedžo.

Foto: Nova Tv

Nives je kratko komentirala kako zavidi Katarininom dečku, dok je Petreković ovoga puta nastup komentirao u njenom stilu.

- Ja sam se zaljubio. Ti si u top formi za ovaj show i trebaš biti pri samom vrhu i ja te sto posto vidim u finalu - nadovezao se na pohvale Petreković. Saša je također bio impresioniran.

Foto: Nova Tv

- Za tobom su se okretale i muške i ženske glave, draga moja. Ovo je bilo teško za napraviti, to znamo svi mi koji smo imali koreografije, ti si to izvela maestralno - rekao je Lozar.

Foto: Nova Tv

Voditeljica i blogerica Paola Valić Bekić u ovotjednu je emisiju unijela dašak dance scene 90-ih, transformiravši se u Kasandru i otpjevavši njezin hit 'Nisi ti jedini na svijetu'. Paola od početka nije skrivala radost zbog ove transformacije, a njezin nastup jako se svidio žiriju.

Foto: Nova Tv

- Bila si jednako moćna, jednako karizmatična, glas kao njen - zadovoljno je komentirala Nives. Kedžo joj je zatim čestitao i rekao kako je bila odlična, a posebno mu se svidjela vokalna transformacija.

- Čak i na onom najvišem dijelu si ostala u toj boji glasa i na tome ti se klanjam - dodao je Kedžo.

Foto: Nova Tv

Glumcu Damiru Poljičku konačno se ostvarila želja koju je imao otkad je ušao u show, a to je da nakratko postane Luciano Pavarotti. Njegova izvedba pjesme 'Caruso' žiriju se izrazito svidjela.

- Ti si večeras pokazao jednu čitavu lepezu svojih pjevačkih talenata za koju pola ljudi nije znalo. Ti nevjerojatno dobro pjevaš i imaš takvu dobru tehniku kao neprofesionalni pjevač - fasciniran je bio Saša. Kedžo je također bio zadovoljan nastupom.

Foto: Nova Tv

- Ono što je mene posebno oduševilo je onaj operni zamah glavom prije nego što počneš pjevat, tu je tvoja virtuoznost došla do tih najsitnijih detalja koje ti skineš - pridružio se pohvalama Kedžo.

Foto: Nova Tv

- Malo sam plakala. Imala sam veliku tremu zbog tebe i sve ovo mi je bilo toliko emotivno i predivno. Ti si mene jednostavno hipnotizirao svojim očima - rekla mu je Nives.

Zvuk 90-ih na pozornicu je donijela i pjevačica Maja Bajamić koja je nakratko postala Senna M i otpjevala njegov hit 'Tuc tuc'.

- Veliko zadovoljstvo mi je bilo da si upravo ti bila Senna M jer sam znala da ćeš ti to izvesti maksimalno dobro, mislim da će biti ponosan kad bude gledao - izjavila je Nives.

Foto: Nova Tv

- Imala si muški glas, koreografiju si skinula, pohvale maski jer stvarno zastrašujuće ličiš na njega - rekao joj je Kedžo nakon nastupa.

Pjevač Amel Ćurić ovoga je tjedna postao poznata kubanska pjevačica Celia Cruz, a otpjevao je njenu poznatu pjesmu 'Oye Como Va'.

Foto: Nova Tv

- Jako sam zadovoljan s ovim i jako me zabavila kubanska Tina Turner - našalio se Petreković. Nives je bila malo kritičnija.

- Za moj ukus si možda bio malo preživahan. Ona je tada bila ipak žena u godinama i zaista se osjete te njene godine u pokretu - rekla mu je Nives. Glumac Matko Knešaurek i malena Uršula Divošević u ovotjednoj su se emisiji transformirali u Katy Perry i zajedno otpjevali njezinu pjesmu 'Roar'.

Foto: Nova Tv

- Zaista si sve bolji i bolji. Nisam to očekivala, moram priznati, mislila sam da ćeš se pogubiti malo u ovim ženskim ulogama, ali iznenadio si me. Uršula te malo pojela pjevački, a i naravno svojom ljepotom i gracioznošću, a glumački je bila fenomenalna - rekla je Nives.

Foto: Nova Tv

- Uršula je definitivno rođena zvijezda. Matko, ti odlično barataš tim falsetom, to je bilo jako dobro, baš ste u kombinaciji odlični - pohvalio je Saša njihov nastup.

Glumica Ana Vilenica u ovoj se emisiji transformirala u grupu Kool & The Gang, a otpjevala je njihov najpoznatiji hit 'Celebration', a unatoč dobrim komentarima žirija, završila je na pretposljednjem mjestu.

Foto: Nova Tv

- Ti toliko zračiš tom nekom pozitivom i veseljem svojim da je meni tebe gušt gledati. Glumački je to bilo na nivou, vokalno je malo falilo tog soula i boje, ali zabavila si nas - rekao joj je Saša.

- Toliko je smiješno, jako si me nasmijala i to mi je dovoljno - složio se Petreković.

Foto: Nova TV

Na posljednjem se mjestu ovoga tjedna našao Davor Dretar Drele koji je utjelovio Boba Marleyja, a izveo je njegovu pjesmu 'Could you be loved'.

- Bilo je svega ovdje, osjetio sam i Dreleta i Marleyja, bila je ovo kombinacija Hrvatskoga Zagorja i Jamajke. Drele je donio svoju verziju Boba Marleyja, a bilo je jako zabavno - rekao je duhovito Petreković.

Foto: Nova Tv

Sljedeća epizoda donosi nove transformacije, a gledatelji će moći vidjeti kako će Katarina Baban postati Bruno Mars, Paola Valić Bekić bit će u ulozi Nicki Minaj, a Ana Vilenica postat će Stevie Wonder. Amel Ćurić u idućoj će epizodi biti Sylvester, Maja Bajamić postaje John Legend, dok Marko Knešaurek ulazi u ulogu Captain Jacka. Damir Poljičak postat će Alka Vuica, a vidjet ćemo i kako će se Davor Dretar Drele transformirati u Terezu Kesoviju.

Zahvaljujući Katarininoj pobjedi, Nova TV donirat će 10 tisuća kuna udruzi 'Pobjeda' za napuštene životinje iz Nemetina.

VIDI OVO: Drame Kylie Jenner: Tko je otac male Stormi?